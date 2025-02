Stephen Curry é MVP e Time Shaq vence All-Star Game da NBA

Jogando em casa, Stephen Curry comandou a vitória do time de Shaquille O’Neal no mini-torneio do All-Star Game da NBA nesse domingo (16). Com grande desempenho, sobretudo na final, o camisa 30 foi um dos principais responsáveis pelo triunfo de sua equipe na nova dinâmica do evento festivo. Após três dias de festividades, os jogos da NBA voltam na próxima quinta-feira.

O All-Star em San Francisco foi muito mais focado na diversão e em melhores momentos do que em jogos muito competitivos. Apesar de bons duelos na semifinal, a final foi bem rápida com uma vitória muito fácil para a equipe de Shaq.

Além disso, o evento foi espaçado demais com muitas paradas. Isso inclui aliás, uma enorme pausa de mais de 15 minutos no jogo final.

Ainda assim, o All-Star Game da NBA de San Francisco terminou com grande brilho de Stephen Curry e outros jogadores em mais uma edição. Por fim, o astro do Golden State Warriors foi eleito MVP da disputa.

Novo formato

Em novo formato, o jogo das estrelas contou com quatro equipes e não duas. O evento principal então, contou com três partidas, em um formato de semifinal e final para determinar o vencedor. Os times foram escolhidas de forma prévia em Draft que aconteceu no canal TNT há algumas semanas, pelos analistas do canal: Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith.

Além disso, a histórica jogadora da WNBA, Candace Parker, selecionou o time campeão do Rising Stars, que se juntou aos duelos.

Nos jogos, nada de tempo. Afinal, quem chegasse primeiros aos 40 pontos levava a vitória. Para nível de curiosidade o primeiro confronto entre o time de Barkley contra o de Smith teve pouco mais de dez minutos de duração. O segundo duelo entre a equipe de O’Neal contra a de Parker foi um pouco mais longa com 12 minutos e meio. A grande final do All-Star Game da NBA foi ainda mais curta, em uma rápida vitória do time Shaq de Stephen Curry.

Assim, a dinâmica se transformou no que o evento de sexta feira faz desde o ano passado, com um pequeno mata-mata e quatro times na disputa.

Time Kenny 32 x 41 Time Barkley

A primeira semifinal contou com a vitória do time de Charles Barkley, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 12 pontos no duelo contra o time de Kenny Smith. Isso confirmou, acima de tudo, um certo favoritismo para a equipe do armador do Oklahoma City Thunder, que teve elenco estrelado com nomes como Nikola Jokic, Victor Wembanyama e Donovan Mitchell.

O duelo teve um certo equilíbrio. Isso inclui, aliás, uma liderança de quatro pontos para o time de Smith, que contou com a boa dinâmica da dupla do Cavaliers, Darius Garland e Evan Mobley. Além disso, os estreantes Cade Cunningham e Tyler Herro também foram bem.

Porém, uma sequência final de 22 a 9 garantiu a vitória da equipe de Barkley. A parceria entre Trae Young e Wembanyama foi incrível. Além disso, duas bolas triplas de Gilgeous-Alexander ajudaram a sacramentar a liderança. Por fim, uma cravada do canadense determinou o fim da partida.

Time Kenny*

Jogadores PTS REB AST STL BLK Darius Garland 6 0 3 2 0 Evan Mobley 6 0 1 0 0 Tyler Herro 6 0 1 0 0 Cade Cunningham 5 1 1 0 0 Jaren Jackson Jr. 4 2 2 1 2 Jalen Brunson 3 0 3 1 0 Jalen Williams 2 0 1 1 1 Anthony Edwards 0 0 0 0 0

Três pontos: 6-15; Garland: 2-3

* Anthony Edwards foi baixa de última hora

Time Barkley

Jogadores PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 12 2 1 0 1 Victor Wembanyama 6 4 0 1 1 Karl-Anthony Towns 6 3 0 0 0 Trae Young 4 0 5 0 0 Pascal Siakam 4 1 2 2 0 Alperen Sengun 4 1 0 0 0 Donovan Mitchell 3 2 3 0 1 Nikola Jokic 2 1 3 0 0

Três pontos: 5-8; Gilgeous-Alexander: 2-2

Time Candace 35 x 42 Time Shaq

A segunda semifinal teve o duelo entre o time de veteranos formado por Shaquille O’Neal com Stephen Curry, Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum e outros contra o time campeão do Rising Stars da última sexta-feira (14), com jovens como Amen Thompson, Zach Edey, Dalton Knecht e Ryan Dunn.

Os garotos não fizeram feio e deram um certo “calor” no grupo de astros. Dunn e Knecht foram os destaques, sobretudo pelos oito pontos marcados. Além disso, Thompson e Stephon Castle também se destacaram com bons passes e até defesa, para incomodar alguns dos craques.

Mas entre vários fatores, as bolas de três de Lillard foram determinantes para o triunfo do time de O’Neal. Enquanto Curry e Durant tiveram menor eficiência, o astro do Milwaukee Bucks pareceu não errar em nenhum momento. Em pouco mais de 12 minutos e 30 segundos, a equipe de Shaq confirmou o favoritismo com uma bola tripla do armador.

No entanto, LeBron James, primeira escolha de O’Neal no Draft do All-Star Game da NBA, não atuou pela primeira vez em 22 anos. Ele recebeu votação para ser um dos titulares do Oeste, mas optou por não jogar por conta de uma lesão no pé e no tornozelo.

Time Candace

Jogadores PTS REB AST STL BLK Ryan Dunn 8 2 0 1 0 Dalton Knecht 8 2 0 0 0 Stephon Castle 6 2 2 2 0 Amen Thompson 4 3 4 0 0 Keyonte George 3 2 0 0 0 Zach Edey 2 2 1 0 0 Jaylen Wells 2 2 0 0 0 Trayce Jackson-Davis 2 0 1 1 0

Três pontos: 4-14; Knecht: 2-4

Time Shaq*

Jogadores PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 9 3 2 1 0 Stephen Curry 8 6 1 1 0 Jaylen Brown 8 0 0 1 0 Jayson Tatum 6 2 2 0 1 Kevin Durant 4 3 3 0 0 Kyrie Irving 4 3 2 2 0 James Harden 3 1 2 0 0 LeBron James 0 0 0 0 0

Três pontos: 6-18; Lillard: 3-4

* LeBron James foi baixa de última hora.

Time Shaq 41 x 25 Time Barkley

Na grande final, a equipe de Shaquille O’Neal não deu a menor chance para o time de Charles Barkley e faturou o ‘título” do All-Star Game da NBA, com brilho de Stephen Curry e Jayson Tatum.

Tatum foi quem começou dominando, marcando oito dos primeiros 11 pontos da equipe, que logo de cara abriu 11 a 1 no placar. O astro do Boston Celtics anotou duas bolas de três no período antes de uma longa parada de mais de 15 minutos até que a partida retornasse, em um momento de homenagens.

Quando a partida voltou a acontecer, mais do mesmo. Tatum se manteve quente com mais sete pontos e Curry começou seu show particular com quatro bolas de três. Isso incluiu duas do meio da quadra. Kyrie Irving também teve alguns bons momentos, incluindo uma linda enterrada após jogar a bola na tabela.

O confronto não teve tanta competitividade quanto as semifinais, com Victor Wembanyama sendo o único a tentar “jogar sério” do outro lado. Ele fez 11 dos 25 pontos do time Barkley. Mas isso não foi o suficiente para mudar o destino do jogo.

Time Shaq

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 15 4 2 1 0 Stephen Curry 12 4 1 1 0 Kyrie Irving 7 3 2 2 0 Jaylen Brown 4 1 0 0 0 James Harden 3 2 4 0 0

Três pontos: 9-17; Curry: 4-8

Time Barkley

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 11 3 0 0 1 Karl-Anthony Towns 8 4 1 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 4 1 0 0 0 Nikola Jokic 2 4 2 0 0 Trae Young 0 2 2 0 0

Três pontos: 2-16; Wembanyama: 1-2

