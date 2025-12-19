Com show de Luka Doncic, Lakers bate Jazz

Com uma atuação incrível de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers bateu o Utah Jazz, por 143 a 135, nesta quinta-feira (18). O astro anotou mais um triplo-duplo na temporada 2025/26; Desta vez, com 45 pontos. Ele e LeBron James cresceram no último quarto para dar uma virada ao time angelino, que viu os donos da casa liderarem o placar ao longo de todo o jogo.
A temporada de Luka Doncic segue incrível com mais uma grande atuação pelo Lakers contra o Jazz. Mas, houve espaço para novidade. Afinal, esse foi seu primeiro triplo-duplo de 40 pontos em toda a campanha. Então, foi seu sexto jogo com pelo menos 40 pontos em 2025/26. Agora, lidera a liga em pontuação com média de 34.7 por jogo. Além disso, foi seu terceiro triplo-duplo.
Aproveitando a boa atuação de seu craque, o Los Angeles Lakers volta a conseguir duas vitórias consecutivas na campanha após algum tempo. No geral, a equipe oscilou nas últimas semanas, vencendo quatro dos últimos sete duelos. Ainda assim, todos no topo do Oeste enfrentaram algum nível de instabilidade, e a equipe segue na terceira posição, igualada ao San Antonio Spurs, com 19 vitórias em 26 jogos. O próximo duelo é sábado (20) contra o Los Angeles Clippers.
Por outro lado, o Utah Jazz perdeu a chance de vencer três partidas seguidas pela primeira vez no ano. Assim, a franquia segue situada no caos da briga pelas últimas vagas de play-in do Oeste. O time venceu mais vezes nos últimos jogos, mas viu o Dallas Mavericks também crescer, além de uma queda do Portland Trail Blazers. A equipe tem 10 vitórias em 26 jogos. Utah volta a jogar também no sábado, contra o Orlando Magic.
Escalações
Los Angeles e Utah tiveram desfalques para este que foi um dos 12 duelos da rodada de NBA desta quinta-feira.
Além de Austin Reaves, que perdeu os últimos dois jogos, também ficaram de fora: Deandre Ayton e Gabe Vincent. Sem dois titulares, JJ Redick escalou o Lakers para o duelo com o Jazz com o seguinte quinteto: Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Rui Hachimura e Jaxson Hayes.
Nos donos da casa, Lauri Markkanen não atuou. O principal jogador da equipe foi poupado, com dores na virilha. Além disso, vale lembrar que Walker Kessler (fora da temporada) e Georges Niang também são ausências de longo prazo. Will Hardy, então, escalou o Jazz para o duelo com o Lakers de Luka Doncic com esse quinteto: Keyonte George, Ace Bailey, Svi Mykhailiuk, Kyle Filipowski e Jusuf Nurkic.
Destaques
Que o Lakers tem um dos maiores poderes de fogo da NBA, todos sabemos. Além disso, a defesa também é uma das piores da liga. O Jazz não tem tanto poder de fogo quanto o rival, mas tem um grande ataque e uma defesa pouco eficiente. Digamos que isso mostre o que foi o primeiro tempo entre as equipes. Afinal, a equipe de Salt Lake City liderava no intervalo por incríveis 78 a 73.
Mesmo sem seu principal jogador, Utah não se intimidou. Longe disso aliás. Keyonte George manteve seu protagonismo ofensivo, anotando 18 pontos apenas no primeiro tempo. Além disso, a fluidez era um destaque de um time que tinha o próprio George e o armador Isaiah Collier fazendo ótimas leituras. O Jazz deu 18 assistências para 26 conversões de arremesso, acertou dez bolas triplas e liderou o primeiro tempo inteiro contra o Lakers de Luka Doncic.
Do outro lado, o esloveno liderava a equipe visitante com 25 pontos marcados ainda no primeiro tempo. Los Angeles não teve o mesmo ritmo, nem de longe. Mas a capacidade de ganhar a batalha de volume foi fundamental. A equipe pegou muitos rebotes ofensivos, teve muito mais cuidado com a bola do que o rival (até por estilo de jogo) e se manteve sempre próximo no placar por conta disso.
Leia mais!
- Jalen Brunson é MVP, Knicks bate Spurs e vence Copa NBA
- Nikola Jokic supera Alperen Sengun e Nuggets bate Rockets
- Boletim de rumores e trocas da NBA (17/12/2025)
No terceiro quarto, enfim, o ritmo do Jazz começou a cair um pouco, mas o Lakers ainda não teve força o suficiente para virar. Sempre que a vantagem caia para uma posse, Utah tinha uma resposta para voltar a liderar o placar. Foi um grande momento do calouro Ace Bailey. O jovem anotou 11 pontos, acertando três bolas triplas. Os rumos do jogo até tinham mudado, sobretudo no ritmo, mas eram os donos da casa que ainda lideravam.
Porém, dois nomes foram decisivos na mudança de jogo em favor de Los Angeles. Marcus Smart e Jake LaRavia tiveram impacto muito positivo nos dois lados da quadra. Smart fez 9 de seus 17 pontos no último quarto, sempre com assistências de LeBron James ou Luka Doncic. LaRavia fez só quatro, mas também deu duas assistências, agrediu o aro, coletou três rebotes ofensivos e defendeu muito bem.
Com o Lakers em vantagem sobre o Jazz, era hora de Luka Doncic e LeBron James fecharem as portas. Isso ocorreu em momentos distintos. O ala comandou uma corrida de 15 a 4, que reverteu uma vantagem de quatro pontos dos donos da casa, para sete pontos em favor de Los Angeles. Ele fez 10 pontos na sequência.
Depois, Luka Doncic assumiu com mais dez e comandou uma outra sequência de 12 a 3, com duas bolas triplas do camisa 77, dono do jogo.
Keyonte George até puxou nova reação de Utah, que voltou a diminuir a vantagem para duas posses. Mas não foi o suficiente para uma outra virada. Los Angeles fechou o jogo, fora de casa.
(19-7) Los Angeles Lakers 143 x 135 Utah Jazz (10-16)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|45
|11
|14
|5
|0
|LeBron James
|28
|7
|10
|1
|0
|Marcus Smart
|17
|4
|1
|1
|0
|Jaxson Hayes
|16
|3
|0
|0
|0
|Jake LaRavia
|12
|6
|4
|0
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Smart: 5/9
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|34
|4
|8
|0
|0
|Ace Bailey
|19
|4
|0
|1
|0
|Isaiah Collier
|18
|0
|13
|0
|0
|Jusuf Nurkic
|15
|8
|7
|1
|0
|Brice Sensabaugh
|15
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 18/37 (48.6%) / George: 5/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Jazz de Keyonte George, a rodada desta quinta-feira contou com outros 11 jogos.
O New York Knicks venceu o Indiana Pacers de virada, com bola de três decisiva de Jalen Brunson. O campeão da Copa da NBA segue em alta e se aproximou mais do Detroit Pistons. Afinal, o líder do Leste foi derrotado pelo Dallas Mavericks. Em jogo de duas prorrogações, Cooper Flagg foi o cestinha texano, Anthony Davis cresceu no fim e PJ Washington deu o toco da vitória, superando um grande jogo de Cade Cunningham.
Quase todos os líderes do Oeste tiveram vida tranquila. Em suma, o Oklahoma City Thunder atropelou o Los Angeles Clippers, sobretudo no segundo tempo, aumentando a crise rival e voltando a vencer. O Denver Nuggets controlou bem o Orlando Magic, em duelo de triplos-duplos de Nikola Jokic e Paolo Banchero e com um Jamal Murray inspirado. Além disso, o San Antonio Spurs não teve trabalho contra o Washington Wizards.
Mas também houveram tropeços. Como por exemplo, o Houston Rockets que perdeu para o New Orleans Pelicans em prorrogação. Aliás, o lanterna do Oeste tem três vitórias seguidas.
Em confronto direto na zona de play-in, o Phoenix Suns superou o Golden State Warriors em um fim de jogo quente, e mais um desempenho abaixo do time de San Francisco no clutch-time. Aliás, nem Stephen Curry se salvou. Além disso, em duelo de retornos, LaMelo Ball foi decisivo contra um Trae Young tímido, em importante triunfo do Charlotte Hornets sobre o Atlanta Hawks.
Por fim, Toronto Raptors e Miami Heat tiveram grandes desempenhos na defesa para superar Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets respectivamente. O Portland Trail Blazers escapou de um colapso épico contra o Sacramento Kings, com uma falta polêmica de Russell Westbrook.
(15-13) Atlanta Hawks 126 x 133 Charlotte Hornets (9-18)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|43
|11
|9
|1
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|28
|8
|2
|0
|0
|Dyson Daniels
|14
|3
|6
|1
|0
|Onyeka Okongwu
|12
|4
|1
|3
|1
|Trae Young
|8
|1
|10
|1
|0
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Johnson: 4/9
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|28
|4
|13
|1
|0
|Kon Knueppel
|28
|5
|7
|3
|0
|Brandon Miller
|26
|5
|7
|3
|1
|Miles Bridges
|16
|3
|2
|1
|1
|Tidjane Salaun
|10
|4
|2
|0
|0
Três pontos: 24/49 (49%) / Ball: 8/11
(19-7) New York Knicks 114 x 113 Indiana Pacers (6-21)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|25
|7
|7
|3
|0
|Mikal Bridges
|22
|8
|5
|0
|1
|Jordan Clarkson
|18
|3
|1
|1
|0
|Tyler Kolek
|16
|6
|11
|1
|1
|O.G Anunoby
|16
|6
|1
|2
|0
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Clarkson: 5/9
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|31
|1
|4
|1
|0
|Pascal Siakam
|26
|6
|5
|3
|2
|Bennedict Mathurin
|16
|8
|2
|2
|0
|Quenton Jackson
|10
|4
|2
|1
|0
|T.J McConnell
|8
|5
|5
|1
|1
Três pontos: 11/34 (32.4%) / Nembhard: 4/5
(15-12) Miami Heat 106 x 95 Brooklyn Nets (7-19)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|24
|5
|2
|3
|0
|Kel’el Ware
|22
|12
|1
|0
|4
|Jaime Jaquez Jr.
|19
|5
|1
|0
|0
|Davion Mitchell
|10
|1
|7
|1
|0
|Bam Adebayo
|8
|17
|1
|1
|3
Três pontos: 9/28 (32.1%) / Powell: 3/5
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|28
|6
|3
|0
|0
|Nic Claxton
|16
|12
|8
|2
|3
|Egor Demin
|14
|2
|1
|0
|0
|Danny Wolf
|9
|5
|2
|2
|0
|Noah Clowney
|8
|6
|3
|1
|1
Três pontos: 11/49 (22.4%) / Porter: 5/14
(17-11) Toronto Raptors 111 x 105 Milwaukee Bucks (11-17)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|29
|8
|3
|2
|0
|Scottie Barnes
|24
|11
|2
|2
|2
|Sandro Mamukelashvilli
|18
|7
|2
|1
|0
|Immanuel Quickley
|9
|6
|10
|1
|0
|Jamal Shead
|8
|2
|11
|0
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Ingram: 4/6
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bobby Portis
|24
|12
|0
|2
|1
|Kevin Porter Jr.
|22
|4
|13
|1
|1
|Myles Turner
|21
|6
|2
|0
|0
|Ryan Rollins
|17
|4
|5
|3
|0
|Gary Harris
|7
|3
|1
|1
|0
Três pontos: 15/37 (40.5%) / Turner: 4/10
(16-8) Houston Rockets 128 x 133 New Orleans Pelicans (6-22)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|32
|7
|2
|1
|4
|Alperen Sengun
|28
|11
|8
|2
|2
|Amen Thompson
|23
|6
|4
|1
|1
|Jabari Smith Jr.
|12
|12
|2
|0
|0
|Reed Sheppard
|11
|4
|7
|1
|0
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Durant: 4/6
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Saddiq Bey
|29
|9
|1
|2
|0
|Trey Murphy III
|27
|3
|2
|1
|1
|Herb Jones
|18
|3
|3
|8
|1
|Derik Queen
|16
|12
|3
|0
|3
|Jordan Poole
|15
|1
|2
|3
|0
Três pontos: 11/27 (40.7%) / Bey: 3/5
(6-21) Los Angeles Clippers 101 x 122 Oklahoma City Thunder (25-2)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|22
|8
|6
|1
|0
|John Collins
|20
|4
|2
|1
|0
|Kris Dunn
|14
|5
|4
|0
|1
|Bogdan Bogdanovic
|14
|2
|1
|0
|0
|Ivica Zubac
|11
|11
|3
|0
|2
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Dunn: 3/6
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|32
|7
|6
|2
|2
|Chet Holmgren
|22
|7
|2
|1
|0
|Jalen Williams
|20
|1
|5
|2
|0
|Ajay Mitchell
|16
|7
|5
|2
|0
|Isaiah Joe
|14
|4
|2
|2
|0
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Joe: 4/6
(4-21) Washington Wizards 94 x 119 San Antonio Spurs (19-7)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|18
|4
|3
|0
|1
|Bub Carrington
|15
|5
|3
|1
|1
|Marvin Bagley III
|13
|4
|3
|0
|0
|Kyshawn George
|11
|6
|6
|2
|2
|C.J McCollum
|11
|4
|3
|2
|0
Três pontos: 9/36 (25%) / Carrington: 3/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dylan Harper
|24
|5
|3
|1
|0
|Devin Vassell
|18
|6
|3
|1
|1
|Stephon Castle
|17
|3
|6
|0
|1
|Victor Wembanyama
|15
|8
|4
|0
|4
|Julian Champagnie
|12
|7
|2
|0
|0
Três pontos: 15/42 (35.7%) / Champagnie: 4/9
(21-6) Detroit Pistons 114 x 116 Dallas Mavericks (11-17)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|29
|10
|9
|0
|1
|Jalen Duren
|17
|13
|1
|2
|0
|Isaiah Stewart
|14
|7
|1
|2
|2
|Ron Holland II
|12
|7
|0
|0
|0
|Daniss Jenkins
|11
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 6/33 (18.2%) / Ivey: 2/4
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|23
|10
|4
|1
|3
|Naji Marshall
|16
|3
|1
|0
|0
|Anthony Davis
|15
|14
|2
|0
|3
|Brandon Williams
|14
|5
|2
|0
|2
|P.J Washington
|13
|7
|3
|1
|4
Três pontos: 5/27 (18.5%) / Christie: 2/4
(15-12) Orlando Magic 115 x 126 Denver Nuggets (20-6)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|26
|16
|10
|1
|0
|Wendell Carter Jr.
|26
|9
|0
|1
|2
|Anthony Black
|22
|2
|3
|2
|0
|Jett Howard
|12
|5
|2
|1
|0
|Jase Richardson
|9
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 11/33 (33.3%) / Carter: 4/7
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|32
|2
|3
|1
|0
|Nikola Jokic
|23
|11
|13
|2
|0
|Cam Johnson
|19
|11
|3
|0
|1
|Tim Hardaway Jr.
|12
|4
|0
|0
|0
|Bruce Brown
|11
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 16/36 (44.4%) / Murray: 7/12
(13-15) Golden State Warriors 98 x 99 Phoenix Suns (15-12)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jimmy Butler
|31
|3
|3
|1
|0
|Brandin Podziemski
|18
|2
|2
|1
|1
|Stephen Curry
|15
|9
|7
|1
|0
|Quinten Post
|9
|11
|1
|1
|0
|Draymond Green
|7
|6
|3
|2
|1
Três pontos: 12/42 (28.6%) / Santos: 2/2
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|25
|2
|2
|1
|0
|Dillon Brooks
|24
|7
|2
|1
|0
|Collin Gillespie
|16
|6
|5
|2
|1
|Jordan Goodwin
|9
|6
|3
|2
|1
|Royce O’Neale
|9
|5
|3
|3
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Brooks: 4/9
(6-21) Sacramento Kings 133 x 134 Portland Trail Blazers (11-16)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|33
|4
|3
|2
|0
|Maxime Raynaud
|29
|11
|2
|2
|0
|Russell Westbrook
|20
|3
|10
|0
|0
|Keegan Murray
|17
|3
|2
|2
|4
|Keon Ellis
|10
|4
|3
|6
|0
Três pontos: 6/19 (31.6%) / DeRozan: 3/4
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|35
|5
|5
|1
|0
|Shaedon Sharpe
|26
|4
|4
|1
|0
|Jerami Grant
|20
|9
|5
|0
|1
|Donovan Clingan
|19
|8
|4
|0
|2
|Toumani Camara
|17
|8
|5
|0
|0
Três pontos: 15/45 (33.3%) / Sharpe: 4/6
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA