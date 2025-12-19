Com show de Luka Doncic, Lakers bate Jazz

Com uma atuação incrível de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers bateu o Utah Jazz, por 143 a 135, nesta quinta-feira (18). O astro anotou mais um triplo-duplo na temporada 2025/26; Desta vez, com 45 pontos. Ele e LeBron James cresceram no último quarto para dar uma virada ao time angelino, que viu os donos da casa liderarem o placar ao longo de todo o jogo.

A temporada de Luka Doncic segue incrível com mais uma grande atuação pelo Lakers contra o Jazz. Mas, houve espaço para novidade. Afinal, esse foi seu primeiro triplo-duplo de 40 pontos em toda a campanha. Então, foi seu sexto jogo com pelo menos 40 pontos em 2025/26. Agora, lidera a liga em pontuação com média de 34.7 por jogo. Além disso, foi seu terceiro triplo-duplo.

Aproveitando a boa atuação de seu craque, o Los Angeles Lakers volta a conseguir duas vitórias consecutivas na campanha após algum tempo. No geral, a equipe oscilou nas últimas semanas, vencendo quatro dos últimos sete duelos. Ainda assim, todos no topo do Oeste enfrentaram algum nível de instabilidade, e a equipe segue na terceira posição, igualada ao San Antonio Spurs, com 19 vitórias em 26 jogos. O próximo duelo é sábado (20) contra o Los Angeles Clippers.

Por outro lado, o Utah Jazz perdeu a chance de vencer três partidas seguidas pela primeira vez no ano. Assim, a franquia segue situada no caos da briga pelas últimas vagas de play-in do Oeste. O time venceu mais vezes nos últimos jogos, mas viu o Dallas Mavericks também crescer, além de uma queda do Portland Trail Blazers. A equipe tem 10 vitórias em 26 jogos. Utah volta a jogar também no sábado, contra o Orlando Magic.

Escalações

Los Angeles e Utah tiveram desfalques para este que foi um dos 12 duelos da rodada de NBA desta quinta-feira.

Além de Austin Reaves, que perdeu os últimos dois jogos, também ficaram de fora: Deandre Ayton e Gabe Vincent. Sem dois titulares, JJ Redick escalou o Lakers para o duelo com o Jazz com o seguinte quinteto: Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Rui Hachimura e Jaxson Hayes.

Nos donos da casa, Lauri Markkanen não atuou. O principal jogador da equipe foi poupado, com dores na virilha. Além disso, vale lembrar que Walker Kessler (fora da temporada) e Georges Niang também são ausências de longo prazo. Will Hardy, então, escalou o Jazz para o duelo com o Lakers de Luka Doncic com esse quinteto: Keyonte George, Ace Bailey, Svi Mykhailiuk, Kyle Filipowski e Jusuf Nurkic.

Destaques

Que o Lakers tem um dos maiores poderes de fogo da NBA, todos sabemos. Além disso, a defesa também é uma das piores da liga. O Jazz não tem tanto poder de fogo quanto o rival, mas tem um grande ataque e uma defesa pouco eficiente. Digamos que isso mostre o que foi o primeiro tempo entre as equipes. Afinal, a equipe de Salt Lake City liderava no intervalo por incríveis 78 a 73.

Mesmo sem seu principal jogador, Utah não se intimidou. Longe disso aliás. Keyonte George manteve seu protagonismo ofensivo, anotando 18 pontos apenas no primeiro tempo. Além disso, a fluidez era um destaque de um time que tinha o próprio George e o armador Isaiah Collier fazendo ótimas leituras. O Jazz deu 18 assistências para 26 conversões de arremesso, acertou dez bolas triplas e liderou o primeiro tempo inteiro contra o Lakers de Luka Doncic.

Do outro lado, o esloveno liderava a equipe visitante com 25 pontos marcados ainda no primeiro tempo. Los Angeles não teve o mesmo ritmo, nem de longe. Mas a capacidade de ganhar a batalha de volume foi fundamental. A equipe pegou muitos rebotes ofensivos, teve muito mais cuidado com a bola do que o rival (até por estilo de jogo) e se manteve sempre próximo no placar por conta disso.

No terceiro quarto, enfim, o ritmo do Jazz começou a cair um pouco, mas o Lakers ainda não teve força o suficiente para virar. Sempre que a vantagem caia para uma posse, Utah tinha uma resposta para voltar a liderar o placar. Foi um grande momento do calouro Ace Bailey. O jovem anotou 11 pontos, acertando três bolas triplas. Os rumos do jogo até tinham mudado, sobretudo no ritmo, mas eram os donos da casa que ainda lideravam.

Porém, dois nomes foram decisivos na mudança de jogo em favor de Los Angeles. Marcus Smart e Jake LaRavia tiveram impacto muito positivo nos dois lados da quadra. Smart fez 9 de seus 17 pontos no último quarto, sempre com assistências de LeBron James ou Luka Doncic. LaRavia fez só quatro, mas também deu duas assistências, agrediu o aro, coletou três rebotes ofensivos e defendeu muito bem.

Com o Lakers em vantagem sobre o Jazz, era hora de Luka Doncic e LeBron James fecharem as portas. Isso ocorreu em momentos distintos. O ala comandou uma corrida de 15 a 4, que reverteu uma vantagem de quatro pontos dos donos da casa, para sete pontos em favor de Los Angeles. Ele fez 10 pontos na sequência.

Depois, Luka Doncic assumiu com mais dez e comandou uma outra sequência de 12 a 3, com duas bolas triplas do camisa 77, dono do jogo.

Keyonte George até puxou nova reação de Utah, que voltou a diminuir a vantagem para duas posses. Mas não foi o suficiente para uma outra virada. Los Angeles fechou o jogo, fora de casa.

(19-7) Los Angeles Lakers 143 x 135 Utah Jazz (10-16)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 45 11 14 5 0 LeBron James 28 7 10 1 0 Marcus Smart 17 4 1 1 0 Jaxson Hayes 16 3 0 0 0 Jake LaRavia 12 6 4 0 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Smart: 5/9

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 34 4 8 0 0 Ace Bailey 19 4 0 1 0 Isaiah Collier 18 0 13 0 0 Jusuf Nurkic 15 8 7 1 0 Brice Sensabaugh 15 3 0 0 0

Três pontos: 18/37 (48.6%) / George: 5/11

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Jazz de Keyonte George, a rodada desta quinta-feira contou com outros 11 jogos.

O New York Knicks venceu o Indiana Pacers de virada, com bola de três decisiva de Jalen Brunson. O campeão da Copa da NBA segue em alta e se aproximou mais do Detroit Pistons. Afinal, o líder do Leste foi derrotado pelo Dallas Mavericks. Em jogo de duas prorrogações, Cooper Flagg foi o cestinha texano, Anthony Davis cresceu no fim e PJ Washington deu o toco da vitória, superando um grande jogo de Cade Cunningham.

Quase todos os líderes do Oeste tiveram vida tranquila. Em suma, o Oklahoma City Thunder atropelou o Los Angeles Clippers, sobretudo no segundo tempo, aumentando a crise rival e voltando a vencer. O Denver Nuggets controlou bem o Orlando Magic, em duelo de triplos-duplos de Nikola Jokic e Paolo Banchero e com um Jamal Murray inspirado. Além disso, o San Antonio Spurs não teve trabalho contra o Washington Wizards.

Mas também houveram tropeços. Como por exemplo, o Houston Rockets que perdeu para o New Orleans Pelicans em prorrogação. Aliás, o lanterna do Oeste tem três vitórias seguidas.

Em confronto direto na zona de play-in, o Phoenix Suns superou o Golden State Warriors em um fim de jogo quente, e mais um desempenho abaixo do time de San Francisco no clutch-time. Aliás, nem Stephen Curry se salvou. Além disso, em duelo de retornos, LaMelo Ball foi decisivo contra um Trae Young tímido, em importante triunfo do Charlotte Hornets sobre o Atlanta Hawks.

Por fim, Toronto Raptors e Miami Heat tiveram grandes desempenhos na defesa para superar Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets respectivamente. O Portland Trail Blazers escapou de um colapso épico contra o Sacramento Kings, com uma falta polêmica de Russell Westbrook.

(15-13) Atlanta Hawks 126 x 133 Charlotte Hornets (9-18)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 43 11 9 1 1 Nickeil Alexander-Walker 28 8 2 0 0 Dyson Daniels 14 3 6 1 0 Onyeka Okongwu 12 4 1 3 1 Trae Young 8 1 10 1 0

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Johnson: 4/9

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 28 4 13 1 0 Kon Knueppel 28 5 7 3 0 Brandon Miller 26 5 7 3 1 Miles Bridges 16 3 2 1 1 Tidjane Salaun 10 4 2 0 0

Três pontos: 24/49 (49%) / Ball: 8/11

(19-7) New York Knicks 114 x 113 Indiana Pacers (6-21)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 25 7 7 3 0 Mikal Bridges 22 8 5 0 1 Jordan Clarkson 18 3 1 1 0 Tyler Kolek 16 6 11 1 1 O.G Anunoby 16 6 1 2 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Clarkson: 5/9

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 31 1 4 1 0 Pascal Siakam 26 6 5 3 2 Bennedict Mathurin 16 8 2 2 0 Quenton Jackson 10 4 2 1 0 T.J McConnell 8 5 5 1 1

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Nembhard: 4/5

(15-12) Miami Heat 106 x 95 Brooklyn Nets (7-19)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 24 5 2 3 0 Kel’el Ware 22 12 1 0 4 Jaime Jaquez Jr. 19 5 1 0 0 Davion Mitchell 10 1 7 1 0 Bam Adebayo 8 17 1 1 3

Três pontos: 9/28 (32.1%) / Powell: 3/5

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 28 6 3 0 0 Nic Claxton 16 12 8 2 3 Egor Demin 14 2 1 0 0 Danny Wolf 9 5 2 2 0 Noah Clowney 8 6 3 1 1

Três pontos: 11/49 (22.4%) / Porter: 5/14

(17-11) Toronto Raptors 111 x 105 Milwaukee Bucks (11-17)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 29 8 3 2 0 Scottie Barnes 24 11 2 2 2 Sandro Mamukelashvilli 18 7 2 1 0 Immanuel Quickley 9 6 10 1 0 Jamal Shead 8 2 11 0 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Ingram: 4/6

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 24 12 0 2 1 Kevin Porter Jr. 22 4 13 1 1 Myles Turner 21 6 2 0 0 Ryan Rollins 17 4 5 3 0 Gary Harris 7 3 1 1 0

Três pontos: 15/37 (40.5%) / Turner: 4/10

(16-8) Houston Rockets 128 x 133 New Orleans Pelicans (6-22)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 32 7 2 1 4 Alperen Sengun 28 11 8 2 2 Amen Thompson 23 6 4 1 1 Jabari Smith Jr. 12 12 2 0 0 Reed Sheppard 11 4 7 1 0

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Durant: 4/6

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Saddiq Bey 29 9 1 2 0 Trey Murphy III 27 3 2 1 1 Herb Jones 18 3 3 8 1 Derik Queen 16 12 3 0 3 Jordan Poole 15 1 2 3 0

Três pontos: 11/27 (40.7%) / Bey: 3/5

(6-21) Los Angeles Clippers 101 x 122 Oklahoma City Thunder (25-2)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 22 8 6 1 0 John Collins 20 4 2 1 0 Kris Dunn 14 5 4 0 1 Bogdan Bogdanovic 14 2 1 0 0 Ivica Zubac 11 11 3 0 2

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Dunn: 3/6

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 7 6 2 2 Chet Holmgren 22 7 2 1 0 Jalen Williams 20 1 5 2 0 Ajay Mitchell 16 7 5 2 0 Isaiah Joe 14 4 2 2 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Joe: 4/6

(4-21) Washington Wizards 94 x 119 San Antonio Spurs (19-7)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 18 4 3 0 1 Bub Carrington 15 5 3 1 1 Marvin Bagley III 13 4 3 0 0 Kyshawn George 11 6 6 2 2 C.J McCollum 11 4 3 2 0

Três pontos: 9/36 (25%) / Carrington: 3/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Dylan Harper 24 5 3 1 0 Devin Vassell 18 6 3 1 1 Stephon Castle 17 3 6 0 1 Victor Wembanyama 15 8 4 0 4 Julian Champagnie 12 7 2 0 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / Champagnie: 4/9

(21-6) Detroit Pistons 114 x 116 Dallas Mavericks (11-17)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 10 9 0 1 Jalen Duren 17 13 1 2 0 Isaiah Stewart 14 7 1 2 2 Ron Holland II 12 7 0 0 0 Daniss Jenkins 11 4 1 1 0

Três pontos: 6/33 (18.2%) / Ivey: 2/4

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Cooper Flagg 23 10 4 1 3 Naji Marshall 16 3 1 0 0 Anthony Davis 15 14 2 0 3 Brandon Williams 14 5 2 0 2 P.J Washington 13 7 3 1 4

Três pontos: 5/27 (18.5%) / Christie: 2/4

(15-12) Orlando Magic 115 x 126 Denver Nuggets (20-6)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 16 10 1 0 Wendell Carter Jr. 26 9 0 1 2 Anthony Black 22 2 3 2 0 Jett Howard 12 5 2 1 0 Jase Richardson 9 1 2 1 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Carter: 4/7

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 32 2 3 1 0 Nikola Jokic 23 11 13 2 0 Cam Johnson 19 11 3 0 1 Tim Hardaway Jr. 12 4 0 0 0 Bruce Brown 11 2 2 0 0

Três pontos: 16/36 (44.4%) / Murray: 7/12

(13-15) Golden State Warriors 98 x 99 Phoenix Suns (15-12)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 31 3 3 1 0 Brandin Podziemski 18 2 2 1 1 Stephen Curry 15 9 7 1 0 Quinten Post 9 11 1 1 0 Draymond Green 7 6 3 2 1

Três pontos: 12/42 (28.6%) / Santos: 2/2

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 25 2 2 1 0 Dillon Brooks 24 7 2 1 0 Collin Gillespie 16 6 5 2 1 Jordan Goodwin 9 6 3 2 1 Royce O’Neale 9 5 3 3 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Brooks: 4/9

(6-21) Sacramento Kings 133 x 134 Portland Trail Blazers (11-16)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 33 4 3 2 0 Maxime Raynaud 29 11 2 2 0 Russell Westbrook 20 3 10 0 0 Keegan Murray 17 3 2 2 4 Keon Ellis 10 4 3 6 0

Três pontos: 6/19 (31.6%) / DeRozan: 3/4

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 35 5 5 1 0 Shaedon Sharpe 26 4 4 1 0 Jerami Grant 20 9 5 0 1 Donovan Clingan 19 8 4 0 2 Toumani Camara 17 8 5 0 0

Três pontos: 15/45 (33.3%) / Sharpe: 4/6

