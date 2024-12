Com show de Dontrell Brite, Bauru vence Pato de virada no NBB

O Bauru contou com uma atuação de gala de Dontrell Brite para vencer o Pato, no Ginásio Panela de Pressão, e subir na tabela do NBB. No duelo desta sexta-feira (13), que teve a transmissão do Jumper Brasil, o Dragão venceu, de virada, por 97 a 91. Com o triunfo, a equipe bauruense voltou a ocupar o terceiro lugar da competição. Além disso, Bauru praticamente assegurou vaga na Copa Super 8, que vai ocorrer no mês que vem.

Mesmo jogando fora de casa, o Pato mostrou personalidade em quadra. Tanto que foi para o intervalo em vantagem. Liderado pelo pivô Gabriel Novaes, a equipe paranaense fez 47 a 42 na primeira metade de jogo.

Mas, no segundo tempo, Brite anotou 23 pontos e fez a diferença para a vitória de Bauru sobre o Pato no NBB. Cestinha da competição nesta temporada, o armador estadunidense esteve inspirado nas bolas de três. Afinal, ele acertou sete das 12 tentativas do perímetro, em 35 minutos em quadra. Desse modo, o craque de Bauru terminou o duelo com a melhor pontuação da carreira (37 pontos).

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

Nos instantes finais da partida, Brite matou uma bola decisiva, mas contou com a ajuda do veterano Gemerson, que acertou dois arremessos do perímetro para sacramentar a virada bauruense.

Por fim, o tabu está mantido. O Pato segue vem vencer o Bauru no Panela de Pressão. Agora, são oito derrotas para a equipe paranaense na casa do Dragão.

(10-4) Bauru 97 x 91 Pato (5-9)

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 37 4 7 1 0 Gemerson 16 7 2 1 0 Alex Garcia 16 3 3 0 0 Wesley Mogi 14 14 3 1 0

Três pontos: 14-39 (36%); Dontrell Brite: 7-12

Publicidade

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK Nate Barnes 27 3 3 0 0 Gabriel Novaes 19 8 1 1 0 Lupa 13 4 2 1 0 Arthur Bernardi 11 1 3 1 0

Três pontos: 10-29 (34,5%); Nate Barnes: 3-5

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 13-2

2- Flamengo: 12-3

3- Bauru: 10-4

4- Brasília: 10-4

5- Sesi Franca: 9-6

6- Vasco: 9-6

7- São Paulo: 8-6

8- Pinheiros: 7-6

9- União Corinthians: 8-7

10- São José: 7-8

11- Paulistano: 6-8

12- Unifacisa: 6-9

13- Corinthians: 5-8

14- Pato: 5-9

15- Mogi: 5-10

16- Botafogo: 5-10

17- Caxias do Sul: 3-12

18- Fortaleza: 3-13

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA