NBB: De virada, Vasco bate São Paulo no Morumbis

O Vasco foi ao Morumbis, bateu o São Paulo e alcançou a terceira vitória seguida no NBB. No duelo desta sexta-feira (6), a equipe carioca levou a melhor por 87 a 84. Com isso, o Vasco subiu para o quinto lugar da competição. Já o Tricolor Paulista caiu para a sétima posição.

Além disso, esse foi o terceiro triunfo consecutivo contra equipes paulistas. As outras vítimas do Vasco foram o Corinthians (90 a 84) e o Paulistano (76 a 70).

No embate no Morumbis, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo. Desse modo, o time da casa foi para o intervalo com uma vantagem de sete pontos: 40 a 33.

Mas, na segunda etapa, o Vasco reagiu e conseguiu a virada sobre o São Paulo pelo NBB. Dono da segunda melhor defesa do campeonato, o cruzmaltino chamou a atenção pela produção ofensiva. Assim, saiu com o triunfo após marcar 54 pontos nos 20 minutos finais.

Seis jogadores do Vasco alcançaram dígitos duplos na pontuação. O cestinha da equipe foi o veterano Jamaal Smith, com 18 pontos. Além disso, Paulichi fez um duplo-duplo: dez pontos e 11 rebotes.

Já pelo São Paulo, Ricardo Fischer foi o destaque. Além de cestinha do jogo, com 20 pontos, o armador acertou cinco bolas de três e deu oito assistências.

(8-2) São Paulo 84 x 87 Vasco (8-5)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Ricardo Fischer 20 5 8 0 1 Corderro Bennett 16 4 6 2 0 Vitor Faverani 16 6 1 0 1

Três pontos: 11-26 (42%); Ricardo Fischer: 5-9

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamaal Smith 18 0 6 1 0 Marquinhos 16 3 1 1 0 Gustavo Basílio 13 3 0 1 0 Eddy 12 4 4 1 0 Paulichi 10 11 2 2 0 Paulo Scheuer 10 5 5 1 1

Três pontos: 12-30 (40%); Eddy: 3-4, Gustavo Basílio: 3-5

Outros jogos da rodada

Fortaleza 76 x 69 Mogi

Unifacisa 70 x 58 São José

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 13-1

2- Flamengo: 11-3

3- Brasília: 9-3

4- Bauru: 9-4

5- Vasco: 8-5

6- Pinheiros: 7-5

7- São Paulo: 7-5

8- União Corinthians: 7-5

9- Sesi Franca: 8-6

10- São José: 6-8

11- Pato: 5-8

12- Unifacisa: 5-8

13- Corinthians: 4-8

14- Paulistano: 4-8

15- Botafogo: 4-10

16- Mogi: 4-10

17- Fortaleza: 3-10

18- Caxias do Sul: 3-10

