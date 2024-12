NBB: Marquinhos lidera e Vasco bate o líder Minas

Sob a liderança do veterano Marquinhos, o Vasco bateu o Minas, líder do NBB 2024/25, em São Januário. No duelo dessa segunda-feira (9), o time carioca venceu por 81 a 64. Com o triunfo, o quarto consecutivo, o Vasco subiu para a quinta posição do torneio.

Além disso, os cruzmaltinos derrubaram uma sequência positiva de 12 jogos do adversário. Já a equipe minastenista se mantém no topo da tabela. Entretanto, o Minas tem o vice-líder Flamengo na cola, que aparece com uma vitória a menos.

No confronto das duas melhores defesas do NBB, melhor para o Vasco, que contou com uma ótima atuação de Marquinhos para superar o Minas. A estratégia do técnico Léo Figueiró foi diminuir o ritmo dos mineiros.

Assim, com uma aplicação defensiva irretocável, o Vasco foi dominante do início ao fim. Tanto que forçou o Minas a cometer 20 turnovers. Além disso, os mineiros acertaram apenas três das 22 tentativas do perímetro.

Em 27 minutos, Marquinhos anotou 17 pontos e foi o cestinha da partida. O armador Eugeniusz, por sua vez, contribuiu com 15 pontos. Já pelo Minas, que fez a sua menor pontuação no NBB 2024/25, o destaque foi Luis Montero. Afinal, o ala dominicano alcançou o duplo-duplo: 12 pontos e 14 rebotes.

Ao final da partida, Marquinhos enalteceu a defesa do Vasco, fator que fez a diferença na vitória sobre o líder Minas.

“Quando nossa defesa está bem combativa, joga no físico, é uma das melhores do campeonato. Foi visível isso no primeiro tempo, pois colocamos o Minas, que é primeiro colocado, com 23 pontos. Mostramos muita agressividade hoje. Isso dá confiança para trabalhar coletivamente. Rodamos bem a bola e procuramos os pontos fracos do Minas. Assim, abrimos vantagem. demos uma baixada, mas em todos os momentos controlamos o jogo. Enfim, fomos eficiente, sabendo que tínhamos uma vantagem boa para administrar”, afirmou o camisa 11.

(9-5) Vasco 81 x 64 Minas (13-2)

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Marquinhos 17 4 3 1 0 Eugeniusz 15 3 1 2 0 Paulichi 11 6 1 0 0 Humberto 11 2 4 2 0

Três pontos: 10-37 (27%); Humberto: 3-4

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luis Montero 12 14 4 1 2 Jeremy Hollowell 10 3 1 1 0

Três pontos: 3-22 (14%); Lucas Rodríguez: 1-2

Outros jogos da rodada

Fortaleza 55 x 75 São José

Unifacisa 66 x 70 Mogi

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 13-2

2- Flamengo: 12-3

3- Bauru: 9-4

4- Brasília: 9-4

5- Vasco: 9-5

6- Sesi Franca: 9-6

7- Pinheiros: 7-5

8- São Paulo: 7-5

9- União Corinthians: 7-6

10- São José: 7-8

11- Pato: 5-8

12- Unifacisa: 5-9

13- Mogi: 5-10

14- Corinthians: 4-8

15- Paulistano: 4-8

16- Botafogo: 4-10

17- Caxias do Sul: 3-10

18- Fortaleza: 3-11

