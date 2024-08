Com Shaquille O’Neal, Penny Hardaway revela quinteto histórico da NBA

Penny Hardaway construiu ao lado de Shaquille O’Neal uma carreira vitoriosa na NBA. Em seis temporadas com o Orlando Magic, eles avançaram aos playoffs em cinco oportunidades. No entanto, ficaram sem título. Pensando nesses anos vitoriosos, o ídolo do time da Flórida montou seu quinteto histórico da NBA, com LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant e Shaq.

“Posso me colocar na lista? Se sim, eu diria eu mesmo, Shaquille O’Neal, Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant”, afirmou Hardaway em entrevista à revista GQ Sports.

Terceira escolha de 1993, Hardaway se estabeleceu rapidamente como uma estrela na NBA. Ao lado de Shaquille O’Neal, ele levou o Orlando Magic a cinco temporadas consecutivas nos playoffs. Assim, recebeu duas seleções para o time ideal, enquanto foi um candidato marcante na disputa pelo MVP.

Em quadra, o armador era conhecido por seu estilo de jogo dinâmico e versátil. No entanto, uma série de lesões, começando com uma lesão significativa no joelho durante os playoffs de 1996, desafiou abruptamente suas ascensão na liga. Esses contratempos prejudicaram seu desempenho e progressão nos anos seguintes.

Apesar desses obstáculos, ele manteve o alto nível ao longo das suas 14 temporadas na NBA. Como resultado, obteve médias de 15,2 pontos, cinco assistências, 4,5 rebotes, 1,6 roubo de bola e 0,4 toco por jogo.

Pelo tempo dos dois juntos, Shaquille O’Neal também reconhece Penny Hardaway na história da NBA. Afinal, enquanto com o armador ele iniciou sua carreira e domínio na liga, foi com o Los Angeles Lakers que ele começou a ser campeão. Ainda assim, ao escolheu entre Kobe e Penny, Shaq ainda relembra os tempos de Orlando.

“Sempre me perguntam, dizem: ‘quem é melhor, Penny ou Kobe?’ E eu sempre digo que Hardaway era Bryant antes de Kobe. Eles agem como se não entendessem do que estou falando,” comentou O’Neal, destacando o alto respeito que Hardaway conquistou.

Por fim, partindo para as comparações, Horace Grant também acredita que Penny Hardaway seria tão dominante quanto Kobe Bryant se não fossem as lesões.

“Sem dúvida. Estou falando de um cara de 2,07 metros de altura que pode ver a quadra toda, fazer bolas de três pontos, armar até a cesta, dar assistências, o que você quiser”, respondeu Grant ao ser questionado sobre a comparação.

