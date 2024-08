Entenda o motivo da troca de número na camisa de Aaron Gordon

O ala-pivô Aaron Gordon acertou a troca de seu número de camisa no Denver Nuggets para 2o24/25. Na próxima temporada, ele deixa o 50, que utilizou em seus primeiros anos pela franquia, para começar a utilizar o 32. De acordo com o repórter Etinne Catalan, Gordon fez a mudança em homenagem ao seu falecido irmão, Drew Gordon.

Drew faleceu tragicamente em 30 de maio após colidir com uma caminhonete em Portland, Oregon, enquanto dirigia. As informações foram confirmadas pela ESPN na época. O irmão de Gordon, que teve passagem pelo Philadelphia 76ers, tinha 33 anos. Ele deixou sua esposa Angela e seus três filhos: Jayden, 12, Zayne, 5, e Brody, 2.

Embora não tenha feito nenhuma declaração sobre a morte de seu irmão, Gordon fez uma tatuagem na época. A marca tinha a frase: “Big bruh lives thru me” (o grande irmão vive através de mim) na legenda. O design da tatuagem apresenta as iniciais de Drew e um gorila gritando no peito de Aaron.

Durante sua carreira no basquete, Drew teve passagens pela equipe de verão do Dallas Mavericks, pela G League e por várias ligas internacionais. De acordo com o site Yahoo Sports, ele jogou basquete profissional na França, Itália, Turquia, Sérvia, Lituânia, Japão, Rússia, Ucrânia e Polônia. Na maioria destas equipes, ele utilizou o número 32.

Por outro lado, em quatro temporadas com o Nuggets, Gordon registrou médias de 14.5 pontos, 6.1 rebotes e 2.9 assistências. Titular da equipe, ele foi uma das peças importantes na conquista do título da NBA em 2023.

Número negado

Enquanto Aaron Gordon acertou a troca de número de camisa, Russell Westbrook não vai utilizar sua clássica camisa 0 após assinar com o Denver Nuggets. O armador, que usou a numeração em quase toda a carreira, agora vestirá o número 4 em seu novo time. No entanto, de acordo com Harrison Wind, do portal DNVR Sports, essa mudança não foi uma vontade do veterano quando chegou à franquia do Colorado.

Vale destacar que Wind é o jornalista que cravou a chegada do armador em Denver a pedido de Nikola Jokic. A questão é que a camisa 0 já tem um dono no Nuggets: Christian Braun. E o garoto, pelo jeito, não aceitou ceder seu número.

“Westbrook chegou na franquia achando que teria a camisa 0, que usou na maior parte da carreira. Porém, Christian Braun já é o dono do número atualmente. Russell tentou conversar com o jovem, mas Braun não aceitou trocar o número”, afirmou o jornalista.

O ala-armador, que foi novato no ano do título de Denver em 2022/23, e cresceu ainda mais de papel com a saída de Bruce Brown em 2023/24, seguirá com a camisa 0. Aliás, a rota do aumento de seu papel na equipe também deve continuar. Afinal, ele é o favorito para assumir a vaga de titular no lugar de Kentavious Caldwell-Pope, que deixou o Nuggets para assinar com o Orlando Magic.

Antes do Nuggets, Russell Westbrook utilizou a camisa 0 em quase todos os lugares por onde passou. E não estamos falando só de NBA. Na universidade de UCLA, ele já utilizava o número. Isso também foi a realidade em Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

