Com recorde e show de Jayson Tatum, Celtics atropela Knicks

O atual campeão começou a temporada da NBA com toda força. Isso porque, com grande atuação Jayson Tatum, o Boston Celtics atropelou o New York Knicks por 132 a 109, nesta terça-feira (22). A partida marcou a abertura da campanha regular de 2024/25. Aliás, o confronto se tornou histórico com o Celtics igualando o recorde de bolas de três em um jogo na história da liga, ao converter 29.

Além disso, a partida marcou as estreias oficiais de Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns no Knicks. Por outro lado, também teve a cerimônia de entrega dos anéis de campeão e subida do 18° banner da franquia com mais títulos de todos os tempos.

O segundo jogo de Boston será na próxima quinta-feira (24) contra o Washington Wizards, fora de casa. Enquanto isso, o time de Nova York volta à quadra na próxima sexta-feira (25), em duelo contra o Indiana Pacers, no Madison Square Garden.

Então, confira como foi a vitória tranquila do Boston Celtics de Jayson Tatum sobre o New York Knicks.

Show de Boston

O domínio celta ao longo da noite de abertura foi incrível. É verdade que os primeiros minutos foram equilibrados, mas depois de um momento onde a partida esteve em 21 a 16, Boston disparou. O time foi capaz de criar do ótimos arremessos perímetro ao longo do duelo. Foram 10 só no primeiro quarto, 17 no primeiro tempo inteiro, sempre livres. A vantagem chegou a mais de 20 pontos nos primeiros 12 minutos, tamanho foi o domínio.

O destaque absoluto foi para Jayson Tatum. Com sua nova mecânica de arremesso, o ala fez uma partida brilhante, pontuando de todos os lugares da quadra. Além disso, suas tomadas de decisões foram fantásticas ao longo do confronto, escolhendo o momento certo para pontuar ou para dar uma assistência.

Derrick White também teve uma noite inspirada, assim como Jaylen Brown, Jrue Holiday e praticamente todos os atletas que pisaram na quadra. Portanto, foi uma atuação que passou perto da perfeição para o atual campeão. Sobretudo, no aspecto ofensivo.

E se o placar não trouxe qualquer preocupação, o jogo ganhou um drama particular pelo recorde de bolas triplas. Isso porque o Celtics igualou a marca do Milwaukee Bucks, que converteu 29 bolas de três em uma partida em 2020, com mais de oito minutos pro fim. De forma incrível, Boston errou seus últimos 13 chutes, o que impediu um recorde isolado.

Knicks tem muito para mudar

O time de Nova York até começou bem em um jogo de alto ritmo ofensivo. Mas foi uma noite que rapidamente se tornou difícil. Enquanto Boston é um time mais preparado coletivamente para 2024/25, o Knicks fez muitas mudanças. Entretanto, alguns problemas imediatos ficaram claros após enfrentar o melhor time da NBA.

Miles McBride e Jalen Brunson foram raros destaques. Ambos anotaram 22 pontos, tiveram bons aproveitamentos e boas jogadas individuais. Aliás, mais da metade das cestas da franquia não vieram através de assistências. Sinais claros de um novo time que ainda precisa desenvolver mais química.

Na defesa, a grande frustração. A execução ofensiva de Boston tem seus grandes méritos já ditos, mas o time do técnico Tom Thibodeau não conseguiu contestar as bolas de três de maneira decisiva. Sempre que Tatum ou Brown infiltravam, uma dobra acontecia e alguém ficava livre no perímetro. Foi a jogada mais gerou problemas à equipe ao longo da noite.

Além disso, rebotes também ficaram muito abaixo do apresentado na última campanha. Afinal, foram apenas cinco rebotes ofensivos e 11 cedidos. Além disso, apesar de ganhar nos pontos no garrafão, a eficiência celta foi maior no quesito.

Os reforços também não foram bem em geral. Bridges terminou com 16 pontos, todos no terceiro quarto. O ala teve muitas dificuldades, sobretudo, no primeiro tempo, quando não conseguiu defender e pontuar. Towns, do mesmo modo, foi bastante atacado pelo rival ao longo do jogo com trocas de marcação. Portanto, o Knicks apenas não teve chance contra o Celtics do inspirado Jayson Tatum.

(0-1) New York Knicks 109 x 132 Boston Celtics (1-0)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 22 1 2 0 0 Miles McBride 22 0 2 0 0 Mikal Bridges 16 0 2 0 0 Karl-Anthony Towns 12 7 3 0 0 Josh Hart 12 4 3 0 0

Três pontos: 11-30; McBride: 4-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 37 4 10 1 1 Derrick White 24 3 4 1 0 Jaylen Brown 23 7 1 1 0 Jrue Holiday 18 4 4 1 0 Al Horford 11 3 5 1 1

Três pontos: 29-61; Tatum: 8-11

