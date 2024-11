Com recorde de Trae Young, Hawks surpreende Cavaliers

Trae Young quebrou o recorde pessoal de assistências na surpreendente vitória do Atlanta Hawks sobre o Cleveland Cavaliers por 135 a 124. Na noite de quarta-feira, o Hawks voltou a vencer após três derrotas consecutivas. Mas superar o Cavs, fora de casa, é um grande triunfo. Isso porque o time de Cleveland entrou em quadra com 17 vitórias em 18 jogos, melhor campanha da temporada 2024/25 da NBA.

Young somou 20 pontos e 22 assistências contra o Cavaliers. Apesar de não ter um bom aproveitamento nos arremessos (seis em 18 tentativas) e cometer cinco erros de ataque, o armador liderou e conquistou o recorde. Além dele, outros dois jogadores anotaram 20 pontos ou mais: De’Andre Hunter (26) e Jalen Johnson (22). Por outro lado, Donovan Mitchell produziu 30 pontos e sete assistências. Enquanto isso, Evan Mobley (22 pontos, 12 rebotes, cinco assistências, quatro roubos de bola e três bloqueios) e Jarrett Allen (17 pontos e dez rebotes), tiveram atuações de destaque.

Mas foi justamente uma das principais armas do Cavaliers que o Hawks se aproveitou: o banco de reservas. Enquanto os “bancários” do Cavs anotaram 28 pontos, os de Altanta fizeram 62. Além de Hunter, Onyeka Okongwu e Bogdan Bogdanovic se destacaram entre os suplentes.

Publicidade

Até então, o recorde de Trae Young em assistências era de 20 (2022/23) e nessa quarta-feira ele liderou o Hawks contra o Cavaliers com 22. Apesar de o Cavs comandar o placar por quase todo o primeiro tempo, tudo mudou na segunda etapa.

Leia mais

Young, aliás, teve um primeiro quarto muito ruim nos arremessos. Apenas depois do segundo é que ele começou a fazer diferença. Mas no terceiro quarto, o armador voltou a ter problemas. Em cerca de 30 segundos, o astro cometeu dois erros de ataque e, então, o técnico Quin Snyder o tirou de quadra.

Publicidade

O descanso fez efeito, afinal. Quando Trae Young retornou à quadra, o Hawks perdia por 102 a 99. Como o arremesso não estava caindo, ele acionou seus colegas. Então, em cerca de quatro minutos, Atlanta virou com quatro assistências do armador.

Young, então, acertou duas cestas de três, que praticamente definiram o jogo para o Hawks, quando restava pouco mais de um minuto para o fim. Darius Garland ainda tentou cortar a diferença, mas já era tarde demais.

Apesar de o Cavaliers cair diante do Hawks, o time segue na liderança do Leste com 17 vitórias em 19 partidas. Por outro lado, Atlanta conquistou seu oitavo triunfo em 19 jogos e ocupa o décimo lugar na mesma conferência.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Tudo da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA