Com polêmica, Jaren Jackson Jr decide e Grizzlies bate Rockets

Com direito a polêmicas no fim, o Memphis Grizzlies venceu o Houston Rockets, por 120 a 119, com atuação decisiva de Jaren Jackson Jr que anotou os pontos que sacramentaram o triunfo. O duelo marcou mais um encontro entre os dois times que disputam a vice-liderança da Conferência Oeste. Vale lembrar que os astros Ja Morant e Alperen Sengun não atuaram. Além disso, a rodada desta quinta-feira (30) ainda contou com mais quatro partidas.

A franquia do Tennessee enfim superou o rival de divisão que o superou nos três duelos anteriores em 2024/25. O triunfo mantém Memphis por perto na tabela, chegando a 32 vitórias em 48 partidas e diminuindo a distância para Houston. Aliás, vale citar que o time venceu oito de seus últimos 11 jogos, sendo duas derrotas justamente para seu adversário desta noite. Por fim, a equipe volta a atuar no domingo (2), quando enfrenta o Milwaukee Bucks.

Por outro lado, Houston perde a chance de abrir uma frente ainda maior para Memphis. Enquanto isso, não aproveitou o tropeço do Oklahoma City Thunder para encostar na liderança do Oeste. Agora, são 32 triunfos em 47 partidas, meio jogo à frente do rival de hoje e 5.5 abaixo do Thunder. O Rockets soma sete vitórias nos últimos dez compromissos. Então, a franquia volta a atuar no próximo sábado (1), contra o Brooklyn Nets.

Portanto, confira como foi a vitória do Memphis Grizzlies de Jaren Jackson Jr e Desmond Bane sobre o Houston Rockets de Jalen Green e Amen Thompson.

Defesa e Jackson Jr fazem Memphis virar

Em um jogo de alternâncias no placar, o Grizzlies esteve menos tempo com o controle das ações do que o Rockets. Ainda assim, a equipe encontrou uma maneira de vencer um time que foi seu carrasco ao longo da campanha.

Memphis teve sua maior liderança no primeiro quarto, com quatro pontos de frente. Depois disso, sofreu uma sequência que o levou a uma desvantagem de cinco pontos em um 38 a 33. O ataque começou a sofrer a partir da metade do primeiro período, e isso durou até o intervalo. A equipe fez apenas 23 pontos em todo o segundo quarto e nenhuma bola de três.

Mas logo depois de estar em sua maior desvantagem (11 pontos), os donos da casa emendaram uma sequência de 9 a 0 e deixaram a partida equilibrada até os instantes finais. Além de Desmond Bane, que liderou o caminho durante todo o jogo, Memphis ganhou ajuda de Luke Kennard, Jaylen Wells e Santi Aldama. Com os três convertendo bolas do perímetro, o jogo mudou.

Entretanto depois de uma certa reação, Houston novamente se colocou em boa posição de vitória com um ataque quente no começo do último período. Mas, quando esteva sete pontos atrás, a estrela da noite apareceu: Jaren Jackson Jr, eleito All-Star horas antes da partida. Ele fez nove pontos nos últimos cinco minutos, liderando a vitória de Memphis. Isso incluiu, aliás, os dois lances livres da vitória.

Leia mais!

Polêmica

O resultado da partida quase foi outro por conta de um lance inusitado nos minutos finais. Houston liderava por um ponto, até que Fred VanVleet errou um arremesso de três pontos. Jaylen Wells pegou o rebote e saiu em disparada. A transição defensiva não foi bem feita pela franquia texana, o que configuraria uma provável enterrada do calouro. Mas o juiz parou o jogo, alegando que Taylor Jenkins (técnico de Memphis) pediu um tempo.

No entanto, isso não aconteceu. Os replays confirmaram que o treinador apenas gritou “vai, vai” para os jogadores e os juízes se confundiram. Por muito pouco não custou a vitória do Grizzlies sobre o Rockets, mas Jaren Jackson Jr apareceu com dois lances livres na sequência para vencer.

Ataque de Houston “engasga” no fim

Sem o All-Star Alperen Sengun, Houston competiu e por muito pouco não saiu de Memphis com mais uma vitória sobre o rival.

O começo foi muito bom. Dillon Brooks estava quente e ativando a “lei do ex”, anotando dez pontos ainda no primeiro quarto. Com o turco fora, Steven Adams foi titular, e os pick-and-rolls com o grandalhão foram ótimos. Aliás, ele também jogou em Memphis por muitos anos, e seu primeiro duelo como titular por Houston foi justamente contra o ex-time. Com Jalen Green também quente e Amen Thompson fazendo de tudo, a liderança era de 38 a 33.

Mas a partir daí, a marcação de Memphis foi mais forte. Sobretudo em Green, que passou a enfrentar dobras de marcação com mais constância, e esfriou seu ritmo. Em um primeiro momento, Thompson assumiu o protagonismo. Ele anotou dez pontos só no segundo quarto e ainda deu dois tocos incríveis, incluindo um em Zach Edey. Com a forte defesa, Houston não só manteve como ampliou a liderança para dez.

Green voltou com mais liberdade no segundo tempo e novamente liderou o caminho após uma breve reação de Memphis. Esses foram os melhores minutos de Fred VanVleet no jogo e também tiveram um forte impacto de Tari Eason.

Mas a ausência de Sengun foi sentida principalmente no final do jogo. A equipe sofreu para criar arremessos nos últimos cinco minutos e anotou apenas quatro pontos nesse período. Por fim, dois arremessos em desespero de VanVleet no final com Green dobrado e muita ajuda em Thompson, foram a solução para as tentativas finais. Assim, o Grizzlies de Jaren Jackson Jr superou o Rockets.

(32-15) Houston Rockets 119 x 120 Memphis Grizzlies (32-16)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 25 6 5 0 0 Dillon Brooks 22 2 0 0 0 Amen Thompson 21 7 4 1 4 Tari Eason 13 12 0 0 0 Fred VanVleet 13 1 5 1 1

Três pontos: 13-32; Green: 5-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 24 12 6 0 0 Jaren Jackon Jr. 21 4 4 1 0 Luke Kennard 22 1 2 2 0 Santi Aldama 15 5 1 0 2 Brandon Clarke 13 5 0 3 2

Três pontos: 9-28; Kennard: 3-6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Grizzlies sobre o Rockets, a rodada ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira as estatísticas das vitórias de Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers.

(27-19) Los Angeles Lakers 134 x 96 Washington Wizards (6-41)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 24 3 11 0 0 Rui Hachimura 22 4 0 1 1 Shake Milton 21 4 4 2 0 Austin Reaves 17 6 5 0 0 Max Christie 13 4 3 1 0

Três pontos: 15-32; Hachimura: 4-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 19 5 2 0 0 Kyle Kuzma 13 3 1 0 0 Corey Kispert 11 3 0 1 1 Tristan Vukcevic 9 3 1 0 0 Jared Butler 7 0 3 0 0

Três pontos: 10-44; Poole: 3-10

(22-26) Atlanta Hawks 115 x 137 Cleveland Cavaliers (39-9)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 30 1 1 1 0 De’Andre Hunter 25 5 2 1 0 Trae Young 15 1 10 1 0 Onyeka Okongwu 14 7 4 1 0 Mouhamed Gueye 8 2 1 3 1

Três pontos: 13-39; Risacher: 5-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 26 2 7 2 0 Donovan Mitchell 24 1 6 1 0 Ty Jerome 20 2 6 2 0 Evan Mobley 16 10 4 1 1 Jarrett Allen 9 15 2 0 0

Três pontos: 13-39; Mitchell: 4-10

(27-21) Minnesota Timberwolves 136 x 113 Utah Jazz (10-36)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 6 11 0 3 Rob Dillingham 19 0 8 1 0 Rudy Gobert 16 9 5 0 4 Luka Garza 16 3 0 0 1 Nickeil Alexander-Walker 15 4 5 1 0

Três pontos: 21-38; Edwards: 6-9

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 23 1 3 0 0 Collin Sexton 19 3 5 0 0 John Collins 16 5 1 1 2 Jordan Clarkson 16 0 3 2 0 Lauri Markkanen 15 2 0 0 0

Três pontos: 14-34; Collins: 3-8

(24-25) Orlando Magic 90 x 119 Portland Trail Blazers (19-29)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 24 3 3 0 0 Paolo Banchero 21 6 3 1 0 Cole Anthony 16 1 2 1 1 Wendell Carter Jr. 12 7 1 1 0 Jonathan Isaac 4 5 1 3 2

Três pontos: 5-26; Anthony: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 23 5 7 2 0 Shaedon Sharpe 23 2 2 1 0 Deandre Ayton 22 8 3 3 0 Deni Avdija 11 5 5 0 2 Dalano Banton 11 2 0 0 0

Três pontos: 12-25; Henderson: 3-5

