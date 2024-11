Com mudança no time titular, Bucks volta a vencer na NBA

De candidato ao título a uma sequência de seis derrotas. O Milwaukee Bucks começou muito mal na temporada 2024/25 da NBA, o que fez com que o técnico Doc Rivers fizesse mudança no time titular. Apesar de o adversário não estar brigando por nada, o Bucks superou o Utah Jazz em seus domínios na noite de quinta-feira por 123 a 100. Horas antes da partida, Rivers anunciou que Andre Jackson entraria no lugar de Gary Trent Jr.

“Ele traz energia”, afirmou Giannis Antetokounmpo em coletiva, após o Bucks voltar a vencer na NBA. “Mas a diferença é que ele faz de tudo e marca o melhor jogador do outro time. Nós jogamos com muita velocidade. Então, ele foi incrível. Nós realmente precisávamos disso. Precisamos jogar com aquela energia”.

A mudança no time surtiu efeito, pois o Bucks defendeu muito melhor no primeiro quarto. Enquanto Jackson esteve em quadra, Milwaukee liderava por 30 a 23. No entanto, após o jogador ir ao banco para descansar, o Jazz cresceu na partida. Assim, a diferença que chegou a ser de dez naquele período, despencou para dois em pouco mais de um minuto.

Então, as velhas falhas defensivas voltaram a aparecer. Embora o time de Utah tivesse a mesma campanha que o Bucks naquele início de jogo (uma vitória e seis derrotas), a equipe tinha um grande volume nos arremessos de três. Como resultado, o Jazz foi aos vestiários na liderança por 61 a 57. Detalhe: a franquia de Salt Lake City “puniu” todos os erros no perímetro e terminou o primeiro tempo com 54% de aproveitamento de três.

Mas as coisas mudaram assim que o time de Milwaukee começou a atacar de formas diferentes, longe de parecer aquele Bucks dos primeiros jogos. Enquanto Damian Lillard pontuava de três ou entrava no garrafão com alguma facilidade, o Jazz ainda lutava com todas as suas forças. Então, quando o técnico de Utah, Will Hardy, fez mudanças, o Bucks seguiu com seu quinteto titular. Foi ali que a equipe virou e abriu vantagem.

Após sete pontos consecutivos de Lillard para o Bucks, o time já liderava por 77 a 72. Depois, foram mais dez pontos sem resposta do adversário, o que acabou com as chances de Utah. Ao fim do terceiro quarto, Milwaukee vencia por 88 a 77.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, parte do time titular do Bucks estava em quadra, o que garantiu a vitória após uma sequência de seis derrotas na nova temporada da NBA. Agora, a equipe possui dois triunfos em oito jogos, enquanto o Jazz venceu apenas um em oito e é o último no Oeste.

Mais mudanças

O Bucks ainda está longe de brigar pelos primeiros lugares no Leste, mas a mudança no time titular funcionou. No entanto, não foi a única que Rivers fez. Pelo segundo jogo consecutivo, o armador AJ Green virou uma peça importante saindo do banco. Até então, Delon Wright era o principal substituto de Lillard.

Nas duas partidas do Bucks, Green ganhou mais espaço no time e anotou 21 e 12 pontos, respectivamente. Mas o principal fator foi seu arremesso de três. Ele acertou 11 em 15 no total, um aproveitamento de 73.3%.

Wright, aliás, sequer saiu do banco.

O time volta a vencer pela primeira vez desde a rodada de abertura da NBA (Philadelphia 76ers), mas não terá tempo para comemorar. Isso porque encara o New York Knicks nesta sexta-feira, em Nova York.

Por outro lado, o Jazz contou com a volta de Lauri Markkanen ao time tiular. O finlandês vem sofrendo com dores nas costas, mas atuou por 28 minutos (oito pontos e sete rebotes). A equipe pega o San Antonio Spurs no Texas, neste sábado.

