Com Gui Santos, Warriors vence Kings e segue invicto

O brasileiro Gui Santos participou da virada do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings na noite de sexta-feira por 109 a 106. Agora, o time de San Francisco está com três vitórias na pré-temporada em três partidas, enquanto Sacramento ainda não venceu em dois jogos. O cestinha do Warriors foi Moses Moody, que começou como titular, com 23 pontos. Stephen Curry, por outro lado, atuou por apenas 16 minutos e produziu seis pontos. Já pelo Kings, De’Aaron Fox somou 18 pontos e sete rebotes.

Sacramento foi melhor durante quase toda a partida, especialmente na segunda metade. Mas, ainda assim, Golden State ficou com a vitória. Isso porque Gui Santos virou para o Warriors sobre o Kings com menos de dois minutos para o fim.

O jogo

Embora o Warriors tenha feito um bom primeiro período, a situação não foi tão confortável para a equipe. Isso porque Golden State perdia muitos arremessos fáceis e via Sacramento crescer na partida. Mas quando Jonathan Kuminga, que começou no banco, entrou em quadra, o time de San Francisco melhorou. Enquanto isso, Curry vinha com problemas nos arremessos e na posse de bola.

O astro, que exibiu a medalha de ouro aos torcedores pouco antes do jogo, cometeu quatro erros de ataque, enquanto errou cinco dos sete arremessos. No entanto, Moses Moody e Jonathan Kuminga estavam em uma boa noite.

Fox fez de três no segundo quarto e deixou em 40 a 36. Então, o Warriors virou por 50 a 48 após cesta de Kevon Looney. Por pouco tempo, entretanto. O Kings retomou a liderança e terminou o primeiro tempo na frente por 58 a 55.

Então, na volta do intervalo, Keon Ellis fez o Kings abrir oito sobre o Warriors. Keegan Murray ampliou para 12, mas Moody e Kuminga não deixavam a vantagem crescer mais do que aquilo.

No entanto, mesmo com as boas performances dos dois, não era suficiente. E o jogo se encaminhava para uma vitória de Sacramento, especialmente após abrir oito pontos. Sempre que o Warriors encostava, o Kings respondia. Com pouco mais de quatro minutos para acabar, o placar apontava 102 a 94, após cesta de três de Ellis.

Mas tudo mudou quando restavam cerca de dois minutos.

Apesar de o Warriors ficar atrás do Kings durante todo o segundo tempo, Gui Santos fez a cesta que colocou Golden State à frente do placar. Então, ele ainda acertou um lance livre após sofrer falta e ampliou para 105 a 102. Sacramento retomou a liderança com Boogie Ellis, mas Pat Spencer e Reece Beekman deram números finais ao jogo.

O brasileiro terminou com três pontos nos quatro minutos que esteve em quadra, mas foi decisivo para a equipe de San Francisco.

GUI SANTOS AND-1 FOR THE LEAD 😤 pic.twitter.com/LIBvimo5nm — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 12, 2024 Publicidade

(0-2) Sacramento Kings 106 x 109 Golden State Warriors (3-0)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 19 7 3 0 0 Keegan Murray 17 1 2 5 1 DeMar DeRozan 16 3 6 1 1 Domantas Sabonis 13 13 4 2 0 Keon Ellis 11 2 2 2 0

Três pontos: 13-46; Fox: 4-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 23 3 0 0 0 Jonathan Kuminga 19 7 1 0 0 Buddy Hield 10 2 0 0 0 Lindy Waters 9 4 1 0 0 Brandin Podziemski 9 5 2 0 0

Três pontos: 13-34; Kuminga: 3-4

(2-1) Detroit Pistons 109 x 91 Phoenix Suns (2-1)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 12 9 2 0 Tobias Harris 22 5 3 2 1 Jaden Ivey 16 5 2 2 0 Isaiah Stewart 11 4 2 0 2 Ron Holland 8 2 1 1 0

Três pontos: 9-34; Harris: 2-4

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 18 2 2 1 0 Bradley Beal 17 1 0 0 0 Tyus Jones 11 3 3 2 0 Monte Morris 11 1 3 1 0 Mason Plumlee 6 4 4 2 0

Três pontos: 10-44; Jones: 3-6

(1-1) Philadelphia 76ers 111 x 121 Minnesota Timberwolves (2-0)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 23 6 2 1 0 Tyrese Maxey 21 0 2 1 0 Kelly Oubre 16 4 1 1 0 Andre Drummond 10 15 1 2 0 Jared McCain 9 2 0 1 0

Três pontos: 16-41; Maxey: 4-7

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 19 4 4 1 2 Jaden McDaniels 17 6 2 0 1 Anthony Edwards 16 4 3 1 0 Luka Garza 14 3 1 1 0 Josh Minott 12 4 3 1 0

Três pontos: 18-50; Reid: 3-7

(1-1) Toronto Raptors 95 x 113 Washington Wizards (1-2)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Chris Boucher 22 7 0 0 0 Scottie Barnes 16 8 1 2 0 Jakob Poeltl 10 2 3 1 0 Gradey Dick 8 2 1 1 0 Bruno Fernando 6 5 2 4 1

Três pontos: 7-33; Boucher: 3-4

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 22 6 3 1 0 Corey Kispert 20 5 1 1 2 Bilal Coulibaly 13 4 2 3 1 Jonas Valanciunas 12 8 2 0 1 Bub Carrington 12 6 4 0 0

Três pontos: 17-43; Kispert: 4-7

(0-1) Portland Trail Blazers 99 x 101 Los Angeles Clippers (2-1)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Toumani Camara 19 9 3 1 1 Jerami Grant 15 0 0 1 0 Scoot Henderson 13 4 3 0 0 Dalano Banton 11 4 5 2 2 Deandre Ayton 8 7 1 2 0

Três pontos: 11-31; Ayton: 2-2

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick Jones 16 0 0 0 0 Jordan Miller 15 6 2 1 0 James Harden 14 3 5 1 0 Bones Hyland 14 3 2 1 0 Kai Jones 8 6 2 2 5

Três pontos: 9-36; Harden: 3-6

