Com Giannis Antetokounmpo, NBA atualiza votos para o All-Star Game

Giannis Antetokounmpo segue como o mais votado pelo público para jogar o All-Star Game de 2025 em San Francisco. O grego do Milwaukee Bucks lidera o ranking de jogadores do Leste e também de toda a NBA. As mudanças dessa vez foram menores do que as da últimas semana, mas aconteceram.

A primeira questão é que os titulares seguem os mesmos no momento. LaMelo Ball e Donovan Mitchell no perímetro, enquanto Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum e Karl-Anthony Tows como alas e pivôs para o time do Leste. Do mesmo modo, Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry no perímetro do Oeste, com Nikola Jokic, LeBron James e Kevin Durant como alas e pivôs.

Mas a mudança mais relevante aconteceu no Oeste, com LeBron ultrapassando Durant, e assumindo a segunda posição da corrida de alas e pivôs. Na última atualização, a diferença entre eles era de pouco mais de 2.000 votos. Porém, agora James coloca uma vantagem um pouco maior, saltando para 2.5 milhões de votos, contra 2.4 do astro do Phoenix Suns. Aliás, essa foi a única mudança em todo o top-10 do Oeste.

O outro lado teve mais mudanças, mas nenhuma tão relevante. Um bom salto foi o de Evan Mobley, um dos líderes da ótima campanha do Cleveland Cavaliers em 2024/25. Então, o ala-pivô ultrapassou Jimmy Butler (7°) e Franz Wagner (8°), e assumiu a sexta posição. Porém, ele está a quase 2 milhões de votos abaixo de Towns, o terceiro mais votado.

Enquanto isso, seu companheiro de garrafão, Jarrett Allen, chegou a décima posição da lista, superando o ala Paul George do Philadelphia 76ers, que não está mais listado no ranking. A lista que é liderada por Giannis Antetokounmpo, parece ser a mais definida entre as quatro disputas para o All-Star Game.

Por fim, mais um salto do Cavaliers, com Darius Garland assumindo a oitava posição, superando Jordan Poole do Washington Wizards que agora é o nono colocado. Mas ele também está mais de um milhão de votos atrás de Donovan Mitchell, atual segundo colocado da lista.

Apesar de poucas mudanças, algumas disputas ainda assim são bem animadas para os últimos dias. Victor Wembanyama, por exemplo, diminuiu sua vantagem em relação ao top-3 formado por Jokic, LeBron e Durant. No perímetro do Oeste, a disputa entre Luka Doncic e Stephen Curry segue voto a voto, mas com pequena vantagem para o camisa 30.

Por fim, Donovan Mitchell abriu uma vantagem maior nessa semana, mas ainda é perseguido de perto por Damian Lillard e Jalen Brunson no perímetro do Leste.

Então, como estão as parciais atualizadas para o All-Star Game, com a liderança de Giannis Antetokounmpo.

Armadores Oeste

1. Shai Gilgeous-Alexander (OKC): 2.405.404 votos

2. Stephen Curry (GS): 1.793.150 votos

3. Luka Doncic (DAL): 1.678.930 votos

4. Kyrie Irving (DAL): 1.020.116 votos

5. Anthony Edwards (MIN): 906.215 votos

Alas e pivôs Oeste

1. Nikola Jokic (DEN): 2.924.436 votos

2. LeBron James (LAL): 2.591.287 votos

3. Kevin Durant (PHX): 2.498.843 votos

4. Victor Wembanyama (SA): 2.200.173 votos

5. Anthony Davis (LAL): 1.906.962 votos

Armadores Leste

1. LaMelo Ball (CHA): 1.908.967 votos

2. Donovan Mitchell (CLE): 1.554.204 votos

3. Damian Lillard (MIL): 1.270.187 votos

4. Jalen Brunson (NY): 1.243.385 votos

5. Trae Young (ATL): 705.936 votos

Alas e pivôs Leste

1. Giannis Antetokounmpo (MIL): 3.489.956 votos

2. Jayson Tatum (BOS): 2.842.956 votos

3. Karl-Anthony Towns (NY): 2.455.331 votos

4. Paolo Banchero (ORL): 1.051.115 votos

5. Jaylen Brown (BOS): 933.090 votos

Mudanças no formato

Neste ano, o All-Star Game da NBA terá mudanças, mas o sistema de votação continua o mesmo. O jogo, que acontece no dia 16 de fevereiro, vai acontecer em San Francisco.

Agora, os 24 jogadores eleitos por votos dos torcedores e escolha de técnicos estarão divididos em três times no All-Star Game. Será em um formato de semifinais e final. Mas para que a quarta equipe faça parte do jogo festivo, o vencedor do Rising Stars vai enfrentar um deles na primeira fase.

Ou seja, cada time terá oito jogadores no total. No entanto, para a votação, ainda segue como Leste e Oeste. Os dez melhores de cada lado serão titulares, mas serão divididos entre as equipes de Charles Barkley, Kenny Smith e Shaquille O’Neal, da TNT dos EUA. Eles vão fazer uma espécie de Draft no dia 6 de fevereiro, ao vivo.

Então, os dez jogadores que torcedores (peso de 50%), atletas (25%) e imprensa (25%) votarem, serão titulares independentemente dos times que estarão. Outros cinco vão fazer parte dos quintetos iniciais. Nos dias 2, 9 e 16 de janeiro, a NBA vai revelar as parciais. Então, no dia 23, os titulares serão conhecidos. Por fim, os reservas terão seus nomes anunciados no dia 30 daquele mês.

Por fim, os jogos terão pontuação máxima de 40. Ou seja, quem atingir a marca na semifinal antes, garante vaga na decisão. Enquanto o quarto time terá o comando de Candace Parker, ex-jogadora da WNBA e analista da TNT.

