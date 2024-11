Com Darius Garland, Cavaliers faz história e atropela Warriors

De um lado, o Cleveland Cavaliers, com nove vitórias consecutivas. Do outro, o Golden State Warriors, então um dos líderes do Oeste. Mas não deu jogo. Em casa, o Cavaliers atropelou o Warriors por 136 a 117 em mais uma grande partida de Darius Garland.

Com o triunfo do Cavaliers sobre o Warriors, já são dez vitórias seguidas, enquanto a equipe ainda não sabe o que é perder na temporada 2024/25. Garland somou 27 pontos e seis assistências para liderar a equipe de Ohio. Mas ainda teve mais: agora, Cleveland é o único time a fazer, pelo menos, 110 pontos nas dez primeiras partidas de uma temporada na história.

“Vencer dez e não perder nenhuma é algo, mas é meio que um número mágico, né? Eu estava preocupado, pois o Warriors é um time campeão. Então, vencer assim me surpreendeu, como estávamos prontos e famintos. Vencer dez assim é algo realmente importante para o nosso time”, disse o técnico Kenny Atkinson, em coletiva.

Aliás, Atkinson estava do outro lado até pouco tempo. Isso porque ele era assistente do Warriors antes de assumir o cargo de técnico no Cavaliers. Vale lembrar que o treinador já trabalhou no Brooklyn Nets na época de Kevin Durant e Kyrie Irving, mas os astros pediram sua demissão.

“Ele tem feito um grande trabalho, assim como o meu há dez anos e é um lugar perfeito para Kenny (Atkinson)”, afirmou Steve Kerr. “Mas é um time que continua junto e eles já eram bons no último ano. Mas com Kenny, ele deu seu toque. Obviamente, ele é um grande encaixe na equipe de Cleveland”.

Mas ninguém no Cavaliers tinha exatamente um grande destaque diante do Warriors, até que Darius Garland anotou oito pontos consecutivos no último quarto. Detalhe: em menos de um minuto. Ali, o jogo já estava fora de alcance para os visitantes, pois Cleveland liderava por 131 a 103, enquanto restavam apenas três minutos para o fim.

Por outro lado, o Warriors teve muitos problemas para pontuar diante do Cavaliers. Especialmente, no primeiro tempo. Stephen Curry, por exemplo, anotou apenas 12 pontos. Enquanto isso, Jonathan Kuminga foi o cestinha da equipe, com 21. Pelo Cavs, Evan Mobley anotou 23. O astro Donovan Mitchell ficou em quadra por somente 26 minutos e produziu 12 pontos e cinco rebotes.

No momento, apenas o Cavaliers segue invicto na temporada, ocupando o primeiro lugar no Leste, enquanto o Warriors soma sete vitórias em nove jogos e é o terceiro no Oeste.

“Mas é assim. Nós estamos juntos há algum tempo, muitas coisas mudaram, o que é ótimo”, afirmou o pivô Jarrett Allen. “Nós sabemos que podemos ser melhores e não vamos parar de trabalhar até chegarmos lá. Kenny (Atkinson) é um dos melhores técnicos da NBA e ele está mostrando isso”.

Ótimo na defesa, melhor ainda no ataque

O Cleveland Cavaliers entrou em quadra com a sexta melhor defesa da temporada, mas o ataque vem sendo destaque. Com a melhor eficiência ofensiva, o time “sobra” em cima dos adversários.

Por enquanto, os principais jogadores da equipe pouco atuaram no último quarto dos jogos. Isso explica a força do Cavaliers, que venceu o Warriors no primeiro tempo por 83 a 44. O time de Ohio chegou a liderar por 41 pontos, mas pouco usou seus titulares na segunda etapa e a diferença caiu. Não o suficiente, entretanto.

O trabalho do novo técnico faz a diferença.

