Clippers: Ginásio é novo, mas sem vitórias e Kawhi Leonard

Não tenha dúvidas: o Los Angeles Clippers é um dos times mais difíceis a serem batidos na NBA. No entanto, o time vem sofrendo no início da temporada 2024/25. Mesmo com o moderno ginásio, o Clippers sente a falta de Kawhi Leonard e segue sem vitórias por lá após quatro jogos.

A equipe até venceu na nova campanha, mas apenas fora de casa, contra Denver Nuggets e Golden State Warriors. Entretanto, nos jogos em Los Angeles, nada. Por enquanto, só derrotas para Phoenix Suns (duas vezes), Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers. Ou seja, no momento, são dois triunfos em seis partidas, ocupando o 13° lugar no Oeste.

O Clippers conseguiu duas vitórias por conta de grandes apresentações de Ivica Zubac, Norman Powell e James Harden. É fato que os dois primeiros estão jogando muito bem, mas depender de Harden, aos 35 anos para ser a solução, é difícil. Claro que ele vai fazer grandes jogos, mas não consegue ter a mesma consistência de seus melhores momentos na NBA.

Publicidade

Alguns jogadores estão fora por lesão, enquanto outros estão afastados por decisão da comissão técnica e da diretoria. Mas nada é pior para o Clippers que ter um astro como Kawhi Leonard e não conseguir utilizar o atleta em busca de vitórias.

E não existe previsão para seu retorno às quadras, o que torna a situação ainda mais difícil.

Leia mais

Apesar de a defesa do Clippers ser “sufocante”, as vitórias não acontecem. Até o início da rodada de sábado, por exemplo, o time tinha apenas a 21° melhor eficiência ofensiva. E não tem muito o que fazer, mesmo que faça as trocas envolvendo PJ Tucker e Bones Hyland. Seja lá o que a equipe receber, não será suficiente para mudar o atual patamar. Isso porque os dois estão em baixa e não possuem valor de mercado.

Publicidade

De acordo com jornalistas que cobrem a equipe, Kawhi Leonard não voltaria tão cedo. Ele tem um problema sério no joelho, enquanto o Clippers quer que ele retorne quando estiver totalmente recuperado. Mas mais que isso, a preocupação gira em torno dos playoffs. Nos últimos dois anos, ele atuou em apenas quatro partidas decisivas.

No entanto, toda a espera pode ter um custo muito alto no fim.

É o Oeste…

Vamos lembrar que estamos falando do Oeste, uma conferência que, nas últimas temporadas, foi necessário vencer mais de 53% dos jogos para chegar aos playoffs. Em 2023/24, por exemplo, o Los Angeles Lakers precisou ganhar 47 partidas para entrar via play-in.

Publicidade

Então, toda lesão conta. E vencer jogos em casa, também.

Claro que restam muitas partidas em seus domínios (37), mas quatro já foram de derrotas. Ou seja, para equilibrar a conta, é preciso vencer os próximos quatro. Por sorte, não são confrontos tão difíceis: San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e Utah Jazz. Mas vale lembrar que o Spurs acabou de ganhar do Minnesota Timberwolves e o próprio Clippers perdeu para o Blazers.

Publicidade

O Clippers não terá vida fácil, entretanto, nos próximos fora de casa. Vai pegar o Thunder, além de Sacramento Kings e Houston Rockets (duas vezes). Aliás, um dos embates contra o time texano será pela Copa NBA, no dia 15 de novembro.

Enquanto não tem Kawhi Leonard, o Clippers vai sofrer muito para conseguir vitórias. Seja em casa ou não, o time precisa de novas ideias ofensivas. A dupla Tyronn Lue e Jeff Van Gundy faz um ótimo trabalho com a defesa, mas o ataque tem de melhorar.

Publicidade

Com urgência.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA