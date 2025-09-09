Clippers acerta com quatro reforços para treinos na NBA

Atletas buscando contrato garantido para próxima temporada

Clippers reforços treinos NBA Fonte: Reprodução / X

O Los Angeles Clippers tem avaliado possíveis reforços durante treinos de pré-temporada na NBA. De acordo com Law Murray, do The Athletic, a equipe acertou contratos de exibição com Patrick Baldwin Jr., TyTy Washington, Jason Preston e Zach Freemantle. Desse modo, eles concorrem pela vaga final do elenco em 2025/26.

Os quatro nomes têm participado de treinos do Los Angeles Clippers antes da temporada na NBA. Assim, o técnico Tyronn Lue pode avaliá-los para tentar fechar o elenco de 15 jogadores. Por enquanto, o time tem 14 nomes sob contrato garantido. Ou seja, pode contratar no máximo mais um atleta.

Entre os reforços de pré-temporada, Patrick Baldwin Jr é o nome mais conhecido no Clippers. Isso porque ele passou a reta final da última temporada na franquia. Porém, fez apenas dois jogos, com médias de três minutos e três pontos, além de 1.5 rebote. Desse modo, foi dispensado durante a offseason.

Além do ala, TyTy Washington também estaria treinando com o Clippers na NBA há um mês. O armador, aliás, estreou na NBA em 2022/23 com o Houston Rockets, após ter sido a 29ª escolha do Draft. No entanto, ele nunca correspondeu, tendo médias de 3.3 pontos, 1.2 assistência e 1.1 rebote, com passagem ainda por Milwaukee Bucks e Phoenix Suns.

Jason Preston é outro dos reforços do Clippers nos treinos de pré-temporada da NBA. Como Baldwin, ele teve uma passagem curta pela franquia em 2022/23, quando fez 17 jogos e registrou médias de 2.9 pontos, 1.9 assistência e 1.6 rebote. Em 2023/24, por sua vez, jogou pelo Utah Jazz, antes de ficar sem contrato no último ano.

Por fim, o quarto nome avaliado pelo Clippers é o único sem experiência na NBA: o ala Zach Freemantle. Após cinco anos na Universidade Xavier, o jogador não conseguiu ser selecionado no Draft. Ainda assim, recebeu um contrato de exibição em Los Angeles, após atingir médias de 16.8 pontos, 6.8 rebotes e 2.1 assistências na NCAA em 2024/25.

Os quatro jogadores, portanto, seguem no Clippers pelo menos até o início da temporada 2025/26 da NBA. A estreia do time está marcada para 22 de outubro, diante do Utah Jazz. Com uma vaga no elenco, por fim, é provável que um deles ganhe um acorde garantido para disputar a fase regular com Los Angeles.

