Cleveland Cavaliers está perto de ganhar “reforço” para temporada da NBA

O Cleveland Cavaliers está prestes a ganhar um grande reforço na temporada 2024/25 da NBA. Isso porque o ala Max Strus está recuperado de lesão e deve fazer sua estreia pela equipe na atual campanha em alguns dias. Enfim, a franquia que já evoluiu muito com o trabalho do técnico Kenny Atkinson, estará com seu time titular completo.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o jogador deve fazer sua primeira partida da temporada na próxima sexta-feira (13), contra o Washington Wizards.

“Salvo algum contratempo inesperado, Max Strus fará sua estreia na temporada 2024/25 da NBA pelo Cleveland Cavaliers, nessa sexta. O duelo em casa contra o Washington Wizards, marca o retorno do jogador que foi titular nos 70 jogos que disputou em 2023/24”, informou Shams.

Publicidade

O camisa 1 foi descartado antes mesmo da estreia da equipe na atual campanha. Em um treino durante o começo da preparação, Strus teve uma grave torsão no tornozelo. Na época, a informação era de que ele perderia pelo menos as seis primeiras semanas de 2024/25.

Por fim, o período foi um pouco mais longo, mas Strus consegue retornar antes do fim de 2024.

Leia mais sobre o Cavaliers!

O arremessador foi o grande reforço do time na última temporada, após uma sign-and-trade feita entre Cleveland, Miami Heat e San Antonio Spurs. A equipe foi eliminada nos playoffs de 2022/23 pelo New York Knicks, com muitas dificuldades de converter bolas triplas. O ala que tinha brilhado na campanha até as finais que Miami fez, então, foi um reforço ideal para o Cavaliers.

Publicidade

Strus teve seus melhores números na carreira em todas as estatísticas na última campanha. Afinal, teve 12.2 pontos, 4.8 rebotes, quatro assistências e 0.9 roubo. Além disso, ele acertou 35.1% nas bolas triplas com um alto volume, o único número em que teve alguma outra campanha melhor ao longo de sua trajetória na NBA.

Em 2024/25, o Cavs vem utilizando alguns outros nomes na quinta vaga de titular ao lado de Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Isaac Okoro foi um deles. O especialista defensivo se destacou até aqui com mais de 46% nas bolas triplas. Ele foi titular em 14 dos 21 jogos. Além disso, Dean Wade foi outra peça muito utilizada com nove titularidades. Com o retorno de Strus, os dois devem ir para um banco de reservas muito forte na temporada. Ao lado de nomes como por exemplo, Ty Jerome, Caris LeVert e Georges Niang. Todos eles têm sido peças importantes na boa fase do Cavaliers.

Publicidade

Por fim, vale lembrar que equipe venceu 21 dos seus primeiros 25 jogos disputados. Como resultado, é o time com melhor campanha em toda a NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA