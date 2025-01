CJ McCollum comanda maior virada da história do Pelicans na NBA

A noite dessa segunda-feira tinha tudo para ter sido um desastre na Louisiana. Mas, sob o comando de CJ McCollum, terminou com a maior reviravolta do New Orleans Pelicans em um jogo da NBA. A equipe derrotou o Utah Jazz na prorrogação, depois de ficar 25 pontos atrás no placar. O veterano ala-armador foi o grande protagonista dessa virada histórica, anotando 45 pontos.

“Willie [Green, treinador] nos desafia a ser mais disciplinados, esforçados, agressivos e assertivos a cada dia. Ficou óbvio que, a princípio, a nossa postura não foi legal. Utah nos surpreendeu e, assim, fez o que quis em nossa defesa durante o primeiro tempo. Mas a gente sabia que só precisávamos ser mais enérgicos e agressivos. Foi o que fizemos”, contou o pontuador de 33 anos.

A atuação de McCollum ajuda a resumir o seu desempenho no mês de janeiro. Ele tem sido bem irregular, mas, nos dias bons, desequilibra e decide em favor do Pelicans. O ala-armador registra média superior aos 24 pontos desde a virada do ano, enquanto acerta 41,2% dos arremessos de longa distância. Ele crê que, apesar desses altos e baixos, o seu jogo “envelheceu bem” na NBA.

“Eu já não sou mais tão jovem, então sei que não vou entrar em quadra e enterrar em cima dos outros. O meu jogo depende de habilidade hoje. É sobre estratégia, usar os ângulos e trabalho de pés. Ou seja, mais mental e técnico do que físico. E nunca vou deixar, além disso, de ser um arremessador. Certamente, eu vou ser capaz de arremessar além dos 40 anos”, projetou o veterano.

Subindo

O início da temporada do Pelicans foi um desastre, para muitos, irreversível. Mas o time dá sinais de reação nas últimas semanas. Saiu da lanterna da conferência Oeste depois de vencer sete dos dez jogos mais recentes. O triunfo contra o Jazz foi o quarto seguido da equipe. Mesmo assim, são só 12 vitórias até o momento. O resultado evidencia uma evolução, mas McCollum mantém os pés no chão.

“Em primeiro lugar, eu não encaro nenhuma vitória como algo garantido. Precisamos de dois meses de temporada para vencer cinco partidas, então isso não é fácil. Mas temos que seguir aproveitando esse momento. Estamos nadando a favor da maré, mas com a perspectiva clara sobre a nossa situação na competição. Ainda há muito trabalho pela frente, em síntese”, alertou o titular de Nova Orleans.

A reação do Pelicans foi ainda mais impressionante por causa do domínio do Jazz dentro do garrafão. O adversário pegou 18 rebotes e marcou 20 pontos a mais do que os locais na área pintada. “Nós estávamos desfalcados de alguns jogadores que ajudam muito nos rebotes. Mas, às vezes, um jogo não é sobre o que está na prancheta. É sobre quem é forte, persistente, e quem não é”, concluiu.

Coletivo

É muito duro não destacar CJ McCollum na maior virada do Pelicans na história da NBA. Willie Green, no entanto, fez o seu melhor durante as entrevistas pós-jogo. Ele admitiu que a atuação do ala-armador, antes de tudo, foi o catalizador da reação do time. Mas, ao mesmo tempo, ela não teria sido possível sem um grupo de apoio que soube entender a grande noite do veterano.

“Nós temos um ótimo grupo de jogadores, antes de tudo. Competitivo e resiliente. Mas CJ, em particular, foi incrível hoje. E acho que os jogadores fizeram um ótimo trabalho reconhecendo a sua noite e colocando-o em condições de brilhar. A gente desenhou as jogadas para ele e todos executaram com perfeição. Por isso, acho que teria sido difícil vencer sem o esforço de todos ao redor de CJ também”, elogiou o treinador.

