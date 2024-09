Chris Webber elege o melhor driblador com quem jogou na NBA

Aposentado em 2008, Chris Webber elegeu o melhor diblador com que jogou na NBA. Embora tenha jogado com Allen Iverson, por exemplo, essa não foi sua escolha. Nem mesmo a lenda do Washington Wizards, God Shammgod. Segundo o ex-jogador, o seu antigo companheiro com melhor controle de bola foi Jason Williams.

“Eu tive a chance de jogar com Williams e Shammgod. Nunca vi alguém com controle de bola como esse. Então, vou dar essa vantagem para o Williams como melhor driblador da NBA”, elegeu Chris Webber em entrevista ao canal TNT.

A escolha de Webber surpreendeu aos entrevistados. Nem Reggie Miller e Kenny Smith acreditaram. O ex-jogador, entretanto, explicou que Williams realizava movimentos únicos na NBA. Entre eles, os passes de costas em alta velocidade e as jogadas habilidosas que sempre garantiam espaço nos melhores momentos da semana.

Webber e Williams jogaram juntos durante três temporadas pelo Sacramento Kings. Juntos, eles lideraram a franquia a um dos melhores momentos de sua história, quando alcançaram as finais do Oeste contra o Los Angeles Lakers. No entanto, após uma série de sete jogos, caíram para Kobe Bryant e Shaquille O’Neal e perderam a chance do título.

Em 13 temporadas na NBA, Williams ainda passou por Memphis Grizzlies, Miami Heat e Orlando Magic. Em 788 partidas pelas equipes, ele não somente se destacou como um driblador, como também registrou ótimos números com médias de 10.5 pontos, 5.9 assistências e 2.3 rebotes.

Ainda assim, a escolha do membro do Hall da Fama segue sendo surpreendente. Além de Shammgod, Webber também teve a oportunidade de jogador ao lado de Allen Iverson, entre 2004 e 2006, pelo Philadelphia 76ers. O ala-armador, aliás, é apontado por muitos como o melhor driblador da história da NBA.

O período, contudo, não foi vitorioso como quando esteve com Williams. Além disso, Iverson já não apresentava tantos momentos brilhantes como eu seu auge em 2001. Por fim, em outra entrevista, Webber deu um outro título para o ídolo do Sixers: o de melhor companheiro que já teve. “Allen é o melhor atleta que já vi na minha vida. Ele é o melhor jogador com que já joguei e ponto final”, afirmou ao The Athletic.

