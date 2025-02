Chris Paul vai disputar All-Star Game com Wembanyama

Chris Paul estará no All-Star com Victor Wembanyama, mas não no jogo principal. De acordo com o jornalista Chris Haynes, a dupla do San Antonio Spurs está na disputa do torneio de habilidades. A competição acontece no dia 15 de fevereiro, na mesma data que os torneios de enterradas e três pontos.

Wembanyama disputou o desafio de habilidades no ano passado. Na época, ele formou um trio com Paolo Banchero, do Orlando Magic, e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Porém, eles perderam para a equipe formada por jogadores do Indiana Pacers.

Paul, por sua vez, participou da maior edição da história do desafio de habilidades. Isso porque, em 2007, ele competiu com LeBron James, Kobe Bryant e Dwyane Wade. Ou seja, quatro ídolos da NBA no mesmo torneio. No fim, o ídolo do Miami Heat levou o título.

Dessa vez, Chris Paul e Wembanyama esperam um resultado diferente no All-Star. Juntos, afinal, eles combinarão a visão de jogo e QI de basquete do armador, com a versatilidade de Wembanyama.

Os concorrentes da dupla do Spurs ainda não foram anunciados.

Outras competições

O Spurs estará bem representado durante todo o fim de semana das estrelas. Além do desafio de habilidades, Wemby estará no All-Star Game, como reserva do Oeste. Stephon Castle, por sua vez, disputará o torneio de enterradas, no mesmo dia do Skills Challenge.

Para Wemby, a participação no domingo marca sua estreia no All-Star Game da NBA. Ainda em sua segunda temporada na liga, ele tem mostrado porque era cotado como um jogador geracional. Até o momento, ele tem médias de 24.6 pontos, 10.9 rebotes e 3.6 assistências. Além disso, é o favorito para o prêmio de Melhor Defensor em 2024/25, com quatro tocos e 1.1 roubo por partida.

Mudanças no formato

O Al-Star Game 2025 acontece no dia 16 de janeiro, em San Francisco. Este ano, a liga decidiu mudar o formato do jogo. Assim, serão três times com oito jogadores cada – um quarto time com mais oito jogadores virá depois, o campeão do Rising Stars Game.

Os três times serão montados em formato de Draft por Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, da TNT. Então, as equipes jogaram semifinal e final para definir o campeão. Cada partida irá até 40 pontos. Cada jogador do time campeão irá receber US$125 mil.

Entre os titulares do All-Star Game da NBA pelo Leste, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns foram os indicados.

Por fim, na conferência Oeste, quem vai começar o jogo são Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James e Kevin Durant.

