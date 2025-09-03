Charles Barkley culpa jogadores por multas da NBA

Comentarista da NBA, Charles Barkley acha que jogadores como LeBron James e Kevin Durant são os responsáveis pelo fato da liga criar níveis de multas. O ex-astro do Phoenix Suns indica que a culpa não é de Adam Silver, o comissário, mas dos grandes salários de alguns atletas.

Continua após a publicidade

“Parem com isso. As multas da NBA não são uma bobagem. Por que eles tiveram de fazer isso? Mas a resposta é simples: os jogadores queriam jogar juntos e acabar com a competitividade da NBA. Quantos grandes jogadores são necessários em um time? Por que Adam Silver teve de fazer isso? Porque LeBron James juntou seus amigos no Cleveland Cavaliers e Kevin Durant foi para o Golden State Warriors”, disse Barkley.

Segundo Charles Barkley, a NBA precisava de regras que pudessem impedir esse tipo de ação dos jogadores. A situação se agravou ao longo dos anos e a direção da liga adicionou multas para times que

Continua após a publicidade

“Mas tem algo a mais. Todos vocês não querem ser campeões quando jogam e competem uns contra os outros? Então, não culpem Adam Silver porque vocês jogadores quiseram jogar juntos e dominando a liga e sem competir”, continuou Charles Barkley.

De acordo com Barkley, Silver tenta apenas equilibrar o jogo da NBA. Não por menos, nos últimos sete anos foram sete campeões diferentes.

Leia mais

“Eu odeio ouvir que o segundo nível de multas é ruim ou não é justa. Mas espere, como não é justa? Se os jogadores não tivessem essa coisa de se juntarem em um time, isso jamais aconteceria. Por mais que eu ame LeBron James, quando ele foi se juntar a Dwyane Wade e Chris Bosh, aquilo foi a primeira onda. Então, Durant veio com a segunda quando foi para o Warriors”, afirmou Charles Barkley.

Continua após a publicidade

O fato é que Silver busca alternativas para deixar a NBA com mais equilíbrio, o que vem acontecendo. A liga jamais viu tantos times com chances de título como agora.

“Não dá para ter todos os grandes jogadores em um só time na NBA. Eles tinham Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, então não precisavam de Durant”, disse Barkley. “Meu Suns, por exemplo, estava pagando US$60 milhões para Bradley Beal, Devin Booker e Durant. Para cada um deles. E realmente precisa de quantos grandes jogadores em um time para competir? É uma regra chata, mas não tem como culpar Adam Silver por ela”.

Continua após a publicidade

Vale lembrar, no entanto, que o próprio Charles Barkley já o fez. Em 1996/97, ele foi para o Houston Rockets, onde jogou ao lado de Hakeem Olajuwon e Clyde Drexler. Não venceu o título da NBA, entretanto, após ficar no time até 2000.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA