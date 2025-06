Celtics deve envolver Jrue Holiday em troca

A troca de Jrue Holiday é uma das prioridades do Boston Celtics na offseason da NBA. De acordo com Dan Favale, do Bleacher Report, o time celta deve fazer mudanças no elenco após a lesão de Jayson Tatum. Desse modo, a primeira saída pode ser do armador duas vezes campeão da liga.

“Aos 35 anos, o especialista defensivo não deve fazer da parte da próxima grande equipe do Celtics”, disse Favale. “A próxima temporada já está comprometida enquanto Tatum se recupera da lesão no tendão de Aquiles e Boston pode precisar de um ano de adaptação em 2026/27. Então, Jrue Holiday já terá 37 anos quando o elenco estiver pronto”.

Ainda segundo o jornalista, o Celtics não deve exigir um grande pacote na troca. Isso porque, com Holiday já em reta final de carreira, há apenas o desejo de livrar o teto salarial de contrato de mais de US$30 milhões anuais.

Continua após a publicidade

“Transformar o contrato de Jrue Holiday em múltiplos acordos menores, mais fáceis de movimentar, pode ser um bom caminho. Ao menos uma equipe deve se interessar pela chance de adquirir um defensor de elite em troca de peças secundárias”, completou Favale.

Um dos times interessados na troca de Holiday, aliás, é o Los Angeles Clippers. De acordo com Brian Robb, do MassLive.Com, a equipe da Califórnia monitora o armador para tentar montar um trio com James Harden e Kawhi Leonard.

Leia mais!

“Vários times devem tentar uma troca por Holiday e uma fonte nos disse que o Los Angeles Clippers é uma das franquias que deve demonstrar interesse no armador de 35 anos nesta offseason”, escreveu Robb. “Holiday é natural de Los Angeles e jogou basquete universitário em UCLA, antes de ser selecionado pelo Philadelphia 76ers em 2009”.

Continua após a publicidade

De olho no interesse do Clippers em Jrue Holiday, o jornalista Jedd Pagaduan sugeriu um pacote de troca para a franquia oferecer ao Celtics. Segundo o analista, o time poderia enviar Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones J. e Kris Dunn.

“Se o Clippers conseguir Holiday por esse pacote, a troca pode ser uma grande vitória. Jones e Dunn costumam ser deixados livres nos playoffs pelas limitações ofensivas. Bogdanovic, enquanto isso, é um jogador de banco, embora seja importante pelo arremesso de três pontos”, analisou Pagaduan.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA