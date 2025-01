Celtics arremessa mal e perde para Kings sem De’Aaron Fox

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics perdeu em casa para o Sacramento Kings (114 a 97), que não contou com De’Aaron Fox. Foi a quinta derrota do time de Boston nos últimos dez jogos, enquanto Sacramento venceu o seu sexto embate consecutivo. Apesar de o Kings não ter Fox pela terceira partida em sequência, Domantas Sabonis dominou com 23 pontos e 28 rebotes (melhor marca da carreira).

Mas mais do que isso, o Celtics teve mais uma noite ruim nos arremessos de três. Afinal, foram apenas 11 acertos em 41 tentativas (26.8%). Não é coincidência, entretanto. Na derrota para o Oklahoma City Thunder no último fim de semana, o time teve apenas 19.6% (nove em 46). Contra o Indiana Pacers, 29.6%.

Em vitórias, por outro lado, o Celtics tem aproveitamento muito bom. Foi assim contra o Houston Rockets (48.7%) e Toronto Raptors (51.2%). Ou seja, se a bola de três não cai, as chances de vencer diminuem drasticamente.

Publicidade

Não que perder para o Kings sem De’Aaron Fox seja uma exclusividade do Celtics, mas o time de Boston vem sendo inconstante no perímetro. Nos últimos dez jogos, a equipe acertou 35.8% de longa distância. Enquanto isso, na temporada são 36.4%, o 15° melhor aproveitamento da NBA.

Apesar de tudo, o Celtics é o time que mais arremessa de três na temporada, com quase 50 por jogo. Ao contrário de 2023/24, quando Boston tinha 42.5 tentativas, mas acertava 48.8%, a segunda melhor marca.

Nada menos que 54.8% das tentativas de arremessos do Celtics na atual campanha saem atrás da linha de três. No entanto, para o técnico Joe Mazzulla, o problema é outro: falta de esforço.

Publicidade

Leia mais

“Não tivemos um bom segundo tempo no ataque. Eles (o Kings) tiveram 16 rebotes ofensivos, enquanto tivemos oito”, disse Mazzulla. “Mas se vamos acertar 26% de três, nós temos de fazer muitas outras coisas. Temos de ser melhores. É um problema de esforço, mas creio que seja algo passageiro”.

Com oito vitórias nos últimos 15 jogos, o Celtics vem tendo problemas ofensivos. Segundo o treinador, o ataque ruim está pressionando sua defesa a fazer o trabalho todo.

“As inconsistências no ataque colocam pressão na nossa defesa, então atrapalha tudo. Mas foram só 42 pontos no segundo tempo”, concluiu.

Publicidade

Kings domina sob comando de Doug Christie

Foi a sexta vitória consecutiva do Kings desde que Doug Christie assumiu. Em sete jogos, o time de Sacramento deixou a “zona do nada” e segue crescendo. Até então, os rumores de troca sobre De’Aaron Fox eram constantes, mas o Kings está em recuperação e mostrou isso diante do Celtics. E em Boston.

O Kings vem subindo nos últimos jogos e já é o nono no Oeste. Após estar com 13 vitórias e 19 derrotas, o time já está com 50% de aproveitamento com seis triunfos consecutivos. Foi, ainda, a primeira vez que um jogador somou mais de 20 pontos e 25 rebotes contra o Celtics em Boston desde Kareem Abdul-Jabbar, em 1971.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA