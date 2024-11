Cavaliers, Thunder e Celtics fazem história na NBA

Em grande fase no início de 2024/25, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics estão em ritmo de campanhas memoráveis na NBA. As equipes podem se juntar à lista de outros 13 times na história da NBA que terminaram uma temporada com média de dez ou mais pontos de diferença em seus jogos. Além disso, seria a primeira temporada onde três equipes conseguem o feito.

Isso porque o atual recorde é de dois time atingindo o feito em uma mesma campanha. São eles: Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks (1972) e Golden State Warriors e San Antonio Spurs (2016).

O Cavaliers, aliás, lideraria a lista, com 12.39 de diferença. O segundo colocado seria o Lakers de 1972, com 12.28. A equipe de Los Angeles, vale dizer, foi campeã naquela temporada, batendo o New York Knicks nas finais.

O Celtics, contudo, viria em 11º, com 10.67 de diferença. A equipe passaria a ser a recordista de aparições na lista, com três: 2024, 2025 e 2008. O Thunder, por sua vez, seria o sétimo lugar, com 11.24 de diferença. Além disso, seria a primeira aparição de Oklahoma entre os times com dez ou mais de diferença.

A lista é uma das mais difíceis de entrar da história da NBA. Afinal, se manter com tamanha constância durante toda uma temporada não é tarefa fácil. Mesmo times históricos, como o Lakers do início dos anos 2000, o Celtics dos anos 80 e o mesmo Lakers também dos anos 80, não conseguiram nenhuma aparição.

Dessa forma, na prática, Cavaliers, Celtics e Thunder entrariam nessa seleta lista da NBA. É claro, entretanto, que estamos apenas no começo da temporada, e o desafio real é manter esse ritmo por 82 jogos.

Até agora, as equipes têm começos ótimos na temporada. O Cavs lidera a Conferência Leste com só uma derrota em 18 jogos. Portanto, é o melhor começo de temporada da história da equipe. A única derrota foi justamente para o Boston Celtics, que venceu 15 e perdeu três jogos e segue na cola de Cleveland pela liderança.

Por outro lado, na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder é o líder. A equipe tem 13 vitórias em 17 jogos, e tenta repetir o feito da temporada passada, quando terminou a campanha regular na primeira posição. É claro, entretanto, que o objetivo agora é chegar mais longe também nos playoffs.

Assim, as equipes tentam seguir seus bons começos para não só continuar nas pontas das conferências, mas também colocar o nome na história com recordes e marcas da NBA.

