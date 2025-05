Cavaliers atualiza informação sobre reforços nos playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers deve ter reforços importantes para o Jogo 3 da série contra o Indiana Pacers nos playoffs da NBA. Há um otimismo crescente em relação a presença de Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter na partida que acontece em Indianapolis nessa sexta-feira (9). Ainda não há confirmações oficiais, mas ambos devem jogar.

A primeira informação sobre isso surgiu na quinta-feira (8). O jornalista Joe Vardon, do portal The Athletic, afirmou que todos eles poderiam voltar.

“Existe otimismo no Cavaliers. Afinal, a tendência é de que os três jogadores com lesões devem voltar para o jogo 3. Isso inclui Darius Garland, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Uma fonte disse que Garland não tem muita escolha há não ser jogar e tentar manter seu time vivo nos playoffs de 2024/25″, afirmou Vardon.

Publicidade

O otimismo citado aumentou ainda mais nessa sexta. Em primeiro lugar, os três foram vistos na quadra nos trabalhos pela manhã. Isso já foi uma mudança em relação ao jogo 2, quando todos eles ficaram de fora dessa atividade. Depois disso, o jornalista Shams Charania, do canal ESPN, também afirmou que Cleveland estava confiante quanto a isso.

“O que posso dizer é que sim, eles estão confiantes de que terão seus jogadores de volta nessa noite. Eu espero realmente que Darius Garland vá jogar hoje. Também tenho a mesma sensação quanto a Mobley e Hunter. Não sei se eles estão 100%, mas as condições são melhores do que as que existiam antes do último jogo. Então, acho que eles vão jogar”, explicou o insider.

Publicidade

Leia mais!

Cleveland se viu no jogo 2 em uma situação dramática. Afinal, além de sair perdendo por 1 a o no primeiro jogo, o time se viu sem dois titulares e seu reserva de mais minutos na quadra durante os playoffs.

Lesões

A lesão de Garland é a mais antiga. Ele sofreu uma lesão no dedão do pé durante o fim da temporada regular e agravou a situação nos dois primeiros duelos da série contra o Miami Heat. Cleveland foi capaz de fechar a série vencendo as duas partidas na Flórida sem o craque. Mas a situação não se resolveu até o jogo 1 da série de playoffs entre Cavaliers e Pacers. Ele perdeu ambos os duelos que foram vencidos por Indiana.

Publicidade

No caso de Evan Mobley e De’Andre Hunter as questões são mais recentes. Ambos se lesionaram no primeiro jogo, mas podem ser reforços do Cavaliers para o Jogo 2 dos playoffs da NBA.

O ala-pivô que foi eleito Defensor do Ano em 2024/25, sofreu uma torção de tornozelo. Todas as notícias antes do último jogo indicavam que ele não conseguia colocar muito peso no pé que sofreu a lesão. Ele foi desfalque no segundo jogo, mas pode estar de volta perdendo apenas esse compromisso.

Publicidade

Hunter também sofreu uma entorse no polegar da mão esquerda em um toco que levou de Bennedict Mathurin. Aliás, o lance gerou muitas reclamações do técnico Kenny Atkinson, que achou que o ala sofreu falta na jogada. Ele até fechou o jogo 1 na quadra, assim como Mobley, mas não conseguiu atuar no segundo duelo.

Assim, Cleveland pode ter os três de volta no jogo mais importante de sua temporada. Nesse meio tempo, a equipe que venceu 64 jogos e liderou o Leste nesse ano, está nas cordas. Afinal, se não vencer ao menos uma fora de casa estará eliminado.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA