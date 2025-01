Caso Jontay Porter: textos sobre jogos da NBA são divulgados

O The Athletic teve acesso a novos textos dos jogos manipulados por Jontay Porter na NBA. O ex-jogador do Toronto Raptors recebeu um banimento vitalício por um esquema com apostadores. De acordo com uma investigação, ele participou de 13 apostas em seu período pela equipe canadense. Na ocasião, o ala tinha um contrato two-way com a franquia.

Os textos foram obtidos após a prisão de Shane Hennen, um dos apostadores do esquema. Ele realizou movimentos anormais em casas de apostas nos jogos contra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, em 26 de janeiro e 20 de março de 2024. Os bilhetes foram feitos em estatísticas under de Porter.

Em uma mensagem, Porter deu detalhes sobre o jogo de 22 de janeiro. Na partida, ele começou como titular e foi ao vestiário para examinar uma lesõa no olho. Embora não esperava retornar, ele afirmou que tentaria acumular números se entrasse no final da partida.

“Se for nos minutos finais, vou arremessar um milhão de vezes”, escreveu Porter a Hennen.

No dia 26 de janeiro, enquanto isso, outras mensagens foram trocadas. Os documentos, desse modo, revelaram que ele afirmou que forçaria uma saída por conta da lesão no olho. Hennen, assim, apostou US$ 3,7 mil de que o ex-Raptors teria somente 4,5 rebotes.

“Aposte nos under dos números grandes. Sem bloqueios, sem roubos. Vou jogar nos primeiros dois ou três minutos saindo do banco. Então, quando for substituído, direi que meu olho está me matando de novo”, informou Porter, na ocasião.

Por fim, o apostador ainda recebeu informações de que Porter sairia do jogo em 20 de março. Desse modo, ele apostou US$ 2,4 mil de que ele não atingiria um limite de pontos. O jogador entrou por somente três minutos, não marcou pontos e teve somente dois rebotes.

Hennen, aliás, não foi o único envolvido no esquema. Afinal, as investigações encontraram 13 apostas envolvendo o jogador, que utilizavam a conta de um amigo.

As apostas variavam entre US$15 e US$22 mil, totalizando $54.094. De acordo com a NBA, houve um lucro de US$21.965 por parte do jogador. Três das apostas envolviam uma derrota do Raptors.

Diante dos casos nos jogos, a NBA baniu Jontay Porter para sempre. Assim, ele terminou sua breve passagem com 26 partidas, tendo médias de 4.4 pontos, 3.2 rebotes e 2.3 assistências em cerca de 12 minutos por noite.

Jontay é irmão de Michael Porter, campeão com o Denver Nuggets em 2022/23.

