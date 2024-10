Cartola Express abre disputas para a temporada 2024/25 da NBA

A temporada 2024/25 da NBA tem início nesta terça (22), com o último campeão da liga, o Boston Celtics, abrindo os jogos em um duelo contra o New York Knicks e o Cartola Express já está pronto. Os aficionados pelas quadras vão conseguir interagir com esse e outros embates, já com disputas abertas para a competição.

O daily fantasy game oferece salas de escalação com base nas partidas de estreia, além do formato de ‘jogo único’ a partir do confronto entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. No game, os torcedores conseguem usar seu conhecimento no esporte para escalar times com os atletas que acreditam que serão os maiores pontuadores e concorrer a prêmios em dinheiro.

Leia mais

As equipes podem contar com até seis jogadores, de qualquer posição, sendo até cinco do mesmo time. Os usuários têm à disposição para suas estratégias grandes astros, como LeBron James, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry e Jayson Tatum. Mas tem novidade. A premiação agora é progressiva e aumenta de acordo com o número de inscrições das salas.

Publicidade

No primeiro dia de jogos, o valor total distribuído começa em R$ 15.094.

Então, faça a sua inscrição. Confira o Cartola Express da NBA na temporada 2024/25 aqui.

Por assessoria de imprensa

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA