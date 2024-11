Carmelo Anthony: “Fiquei maluco quando fizeram troca para ajudar LeBron James”

Carmelo Anthony e LeBron James marcaram época durante anos na NBA. Embora amigos por todo esse tempo, os dois também cultivaram uma grande rivalidade. Principalmente, após o ex-Denver Nuggets assinar com o New York Knicks. Desse modo, os dois se encontraram por anos, com camisa 23 no Miami Heat e depois no Cleveland Cavaliers.

Na maioria das vezes, LeBron levou a melhor diante de Anthony na NBA. Desse modo, o objetivo do ex-Knicks passou a ser construir um time para enfim vencer o rival. Porém, tudo ficou mais difícil quando a franquia de New York realizou a troca de JR Smith e Iman Shumpert para o Cleveland Cavaliers. Na época, Carmelo ficou furioso.

“Eu disse para o LeBron: ‘é isso que estamos fazendo?’. Quando aconteceu, a única coisa na minha mente é que fizeram a trocar para ajudar LeBron James”, contou Carmelo Anthony no podcast 7PM in Brooklyn’.

A troca aconteceu em janeiro de 2015. O Knicks enviou JR Smith e Iman Shumper para o Cleveland Cavaliers. O time de New York, por sua vez, recebeu Lou Amundson, Alex Kirk, Lance Thomas e uma escolha de segunda rodada. Por fim, o Denver Nuggets ficou com Dion Waiters.

Na ocasião, LeBron havia acabado de retornar ao Cavs e buscava um título para a equipe. Embora não tenha conseguido naquele ano, o ídolo alcançou a conquista na temporada seguinte, em 2016/17. Carmelo, enquanto isso, enxergou na troca uma oportunidade perdida para conquistar o primeiro campeonato de sua carreira.

“Essa merda foi uma putaria, porque eu poderia ter usado Shump e JR para ganhar um campeonato. Foi por isso que perdi a cabeça no vestiário, porque não se podia mexer naquele núcleo. Não me importa o que você faça. Eu disse: ‘vocês não podem me dizer nada. Vocês sabem o que acabaram de fazer? Vocês vão enviá-los para ele?'”, completou Anthony.

No fim, Anthony não conseguiu conquistar um título sequer na sua carreira. Desse modo, desperdiçou o seu auge pelo Knicks e se despediu do time após uma discussão com Phil Jackson. Após a saída, ele jogou por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers.

Aposentado, o ex-ala encerrou sua carreira com médias de 22.5 pontos, 6.2 rebotes e 2.7 assistências. Assim, é reconhecido como um dos maiores jogadores da história da NBA sem pelo menos um título.

LeBron, por outro lado, alcançou o terceiro título da sua carreira após a troca entre Cavs e Knicks. Hoje, em sua 22ª temporada, o craque está no Los Angeles Lakers, com quatro títulos, quatro MVPs e o posto de maior pontuador da história da liga.

