Carlos Boozer: “Na hora que vi LeBron James, sabia que ele era o melhor jogador”

Carlos Boozer foi um dos primeiros companheiros de LeBron James na NBA. Ainda em seu segundo ano, o ex-jogador estava no Cleveland Cavaliers quando a franquia selecionou o fenômeno do ensino médio norte-americano. De início, o antigo atleta do Cavs contou que era difícil imaginar que o camisa 23 pudesse dominar. No entanto, não demorou para ele enxergar o que a liga veria pelos últimos 20 anos.

Carlos Boozer relatou que a principal dúvida era sobre a juventude de LeBron James. Diferente do tradicional, afinal, o ala não vinha do universitário. Além disso, apesar de ter passagem somente pelo ensino médio, ele surgiu já como primeira escolha do Draft.

“Você nunca sabe, certo? Um garoto saindo do ensino médio, mesmo com todo o hype, como nunca visto antes na NBA. Eu sou profissional, estou na liga, fui para a faculdade, seja lá o que for. A gente ouvia falar do LeBron, vimos ele jogar algumas vezes e ele parecia incrível contra aquela competição. Então, você pensa: ‘ah, ele vai conseguir jogar e competir'”, contou Boozer.

Publicidade

Realmente, as dúvidas são naturais. Isso porque, até hoje, é comum que universitários tenham dificuldades em seus primeiros na NBA. Desse modo, por que um adolescente não passaria pelo mesmo? Kobe Bryant, por exemplo, também chegou do ensino médio e só se consolidou como uma estrela em seu quarto ano.

Leia mais!

No primeiro treino pelo Cavs, porém, LeBron já mostrou que era diferente de qualquer outro. Segundo Boozer, as dúvidas acabaram logo na primeira jogada do camisa 23. Apesar da inexperiência e do corpo ainda em formação, o ex-jogador relembra que ele já mostrava um atleticismo sobrenatural.

Publicidade

“LeBron pegou a bola, desceu pela linha de fundo e saltou sobre Milt Palacio. Literalmente, ele pulou por cima dele. Abriu as pernas no ar e colocou a bola na cesta. Eu nunca tinha visto algo assim pessoalmente. Já tinha ouvido histórias sobre Michael Jordan, mas estava vendo um garoto de 18 anos pular sobre um armador de 1,96 metros. Ele decolou”, relembrou Boozer.

Em pouco tempo, LeBron passou a ser o rosto do Cavs. Como era esperado, a primeira escolha do Draft se consolidou como um dos grandes nomes da NBA. Em sua primeira temporada, ele registrou médias de 20.9 pontos, 5.9 assistências e 5.5 rebotes, sendo Novato do Ano e nono na votação para MVP.

Publicidade

“Logo de cara, percebemos que ele era o nosso melhor jogador. Ele passava a bola, driblava o adversário, atraía a defesa e fazia passes precisos. Então, LeBron tornava o jogo tão mais fácil e divertido de jogar. Desde o início, sabíamos que ele era o nosso melhor jogador”, completou o ex-jogador.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA