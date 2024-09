Campeonato Paulista de basquete chega aos playoffs; confira os jogos

Os playoffs do Campeonato Paulista de basquete começam neste sábado (21) com três jogos. Após o término das primeiras fases, que definiram os oito melhores times da competição, chegou a hora do mata-mata do principal torneio estadual do país. Aliás, o primeiro confronto será a reedição da última final: Paulistano x Corinthians.

Portanto, o Campeonato Paulista de basquete chega aos playoffs após 85 jogos disputados. Isso porque, o torneio contou com uma primeira fase dividida entre dois grupos. Apesar disso, todos os times se enfrentam. Posteriormente, houve a fase de realinhamento. Nela, os primeiros cinco colocados se enfrentam para definir a classificação geral. Os últimos cinco, por outro lado, disputam três vagas para as quarta de final.

A fase de classificação terminou na última quarta-feira (18) com dois jogos pela Chave A da fase de realinhamento. Os resultados provocaram mudanças importantes no posicionamento final das equipes. Ao vencer o Pinheiros na última rodada, o Franca assumiu o primeiro lugar geral. A equipe paulistana, que liderava o torneio até então, acabou caindo para o terceiro lugar, sendo ultrapassada pelo São Paulo.

Publicidade

Então, o posicionamento final das equipes ficou Sesi Franca (1º), São Paulo (2º), Pinheiros (3º), Corinthians (4º), Paulistano (5º), São José (6º), Bauru (7º) e Osasco (8º).

Leia mais!

Assim, ficaram definidos os confrontos dos playoffs. Além de Paulistano e Corinthians, que se enfrentam às 11h (horário de Brasília), Bauru x São Paulo (16h) e São José x Pinheiros (19h30), fecham o primeiro dia da fase final do campeonato. No domingo, em jogo único, o Franca recebe o Osasco às 11h.

Publicidade

Vale lembrar que nos playoffs, os confrontos serão realizados em séries melhores de três partidas. Ou seja, o time que vencer dois jogos se classificará. A equipe de melhor campanha começa a disputa jogando fora de casa. Dessa forma, tem o direito de decidir o duelo em casa. Então, o Jogo 2 e um possível Jogo 3 serão sempre na casa do clube que foi melhor na fase de classificação.

Por fim, as semifinais do Paulista estão previstas para começar no dia 29 de setembro. Assim como as quartas de final, esta etapa do Paulista também será disputada em séries melhor de três partidas.

Confira os jogos, horários e transmissão dos playoffs do Campeonato Paulista de basquete

(4º) Corinthians x Paulistano (5º)

Publicidade

21/09: Paulistano x Corinthians – 11h (Zapping e YouTube FPB)

24/09: Corinthians x Paulistano – 20h30

25/09: Corinthians x Paulistano – 20h30*

(3º) São Paulo x Bauru (7º)

21/09: Bauru x São Paulo – 16h (YouTube FPB)

23/09: São Paulo x Bauru – 20h

24/09: São Paulo x Bauru – 20h*

Publicidade

(5º) Pinheiros x São José (6º)

21/09: São José x Pinheiros – 19h30 (NSports e YouTube FPB)

24/09: Pinheiros x São José – 20h

26/09: Pinheiros x São José – 20h*

(1º) Franca x Osasco (8º)

Publicidade

22/09: Osasco x Franca – 11h (YouTube FPB)

25/09: Franca x Osasco – 20h

26/09: Franca x Osasco – 20h*

*se necessários

**jogos no horário de Brasília

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA