Campeão da NBA pelo Houston Rockets em 1994 e 1995, Vernon Maxwell se aposentou em 2001. Mas o ex-jogador parece estar tendo problemas com Vincent Askew, que jogou na liga durante os anos 1990. Segundo Maxwell, Askew pediu dinheiro emprestado e não deu mais satisfação.

O ex-Rockets afirma que emprestou US$10 mil para Askew, mas ainda não recebeu notícias do dinheiro. “Quero que todos os meus irmãos da NBA saibam uma coisa sobre esse cara. Porque ele é sujo”, disse Maxwell. “Se ele entrar em contato com você pedindo qualquer tipo de ajuda, não acredite nas suas desculpas como ‘estou passando por um divórcio’ ou em outras besteiras”.

“O nome dele é Vincent Askew. Não dê a ele um único centavo. Ele está quebrado. Fique longe dele. Ele me deve US$10 mil, mas eu exijo meu dinheiro de volta. Se ele contatar algum dos meus colegas da NBA, não lhe dê nada”, disparou.

Dessa forma, durante sua carreira de nove anos na década de 90, Askew ganhou mais de US$ 5 milhões em salários. Corrigindo para a inflação atual, o jogador teria ganho US$ 12 milhões. O ala teve médias de 7.1 pontos, 2.2 assistências e 2.5 rebotes por jogo.

Já Vernon Maxwell, campeão com o Houston Rockets, jogou 13 anos na NBA. Teve médias de 12.8 pontos, 3.4 assistências e 2.6 rebotes por partida. Durante seus anos de título em Houston, foi titular, com médias de pouco mais de 13 pontos por jogo, se provando peça chave da equipe.

Então, não é incomum que ex-jogadores da NBA enfrentam problemas financeiros após o fim da carreira. Alguns até mesmo perdem todo o patrimônio que acumularam. Isso ocorre devido à falta de planejamento, investimentos de risco e gastos. A transição abrupta para a aposentadoria agrava esses problemas. Além disso, há as pressões externas, como sustentar familiares e amigos.

Assim, para prevenir esses casos, a NBA e a NBPA criaram programas de educação financeira, como o “Rookie Transition Program.” Esses programas orientam jogadores sobre gestão de dinheiro, investimentos e planejamento para o futuro. Além disso, promovem o acesso a consultores financeiros para garantir segurança na aposentadoria.

Embora os comentários de Vernon Maxwell sejam ácidos, não se sabe a real situação atual de Vincent Askew. Afinal, o jogador nem mesmo se pronunciou. Assim, é difícil tomar partido nesse conflito.

