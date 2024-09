Campeão das Olimpíadas e NBA, Derrick White se envolve em briga

Nessa segunda-feira (17), o portal TMZ divulgou um vídeo no qual mostra Derrick White, campeão da NBA e Olimpíadas, em uma briga em um jogo entre Colorado e Colorado State. A filmagem mostra o atleta, ex-aluno de Colorado, levando um tapa em sua cabeça, que derruba seu boné. Em seguida, outras pessoas o afastam do conflito.

O jogo de futebol americano ocorreu no sábado (14), mas o portal só divulgou as imagens nesta semana. De acordo com a TMZ, White, que estava no campo da universidade rival, começou a briga ao “defender seu amor pela instituição em que se formou” durante o terceiro quarto da partida. O portal informa que ele trocou ofensas com os torcedores rivais, mas não revidou a agressão física.

Derrick White se envolveu numa discussão durante a partida de futebol americano entre Colorado x Colorado State. Publicidade Ele tomou um soco que conseguiu tirar o boné da sua cabeça. A segurança conseguiu impedir que chegasse de fato as vias de fato. Simplesmente pré temporada. [image or embed] — Coast To Coast Brasil / NBA (@c2cbrasil.bsky.social) September 16, 2024 at 5:23 PM Publicidade

Além de ter sido segurado por outros, White se afastou da confusão. No entanto, quase 12 pessoas participaram e trocaram “empurrões”. Desse modo, foi necessário que autoridades policiais chegassem rapidamente ao local para dispensar os envolvidos. Ninguém registrou um boletim de ocorrência para o caso, segundo a TMZ.

Apesar disso, o campeão da NBA e Olimpíadas, Derrick White, conseguiu aproveitar a partida. Colorado, onde jogou de 2015 a 2017, venceu o jogo por 28 a 9. O armador liderou a universidade durante sua única temporada na primeira divisão da NCAA, conseguindo médias de 18.1 pontos, 4.1 rebotes, 4.4 assistências, 1.2 roubo de bola e 1.4 toco ao longo de 34 jogos. Desse modo, conseguiu nomeações a times ideais e defensivos da Pac-12, conferência da instituição.

Offseason importante

Após a melhor temporada de sua carreira na NBA, Derrick White renovou seu contrato com o Boston Celtics nesta offseason. A extensão é de US$125.9 milhões por quatro temporadas. O novo contrato passa a valer a partir de 2025/26, então ele deve seguir com a franquia celta até 2028/29, quando terá uma opção de jogador.

Desse modo, White agora precisa continuar provando seu valor. Na última temporada da NBA, o armador fez parte da segunda seleção de defesa e teve médias de 15.2 pontos, 5.2 assistências e 4.2 rebotes. Além disso, ajudou na conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Então, as expectativas para jogador seguem altas e é esperado que supere elas.

