Campeão da NBA pode ser alvo de troca do Lakers, diz jornalista

O Los Angeles Lakers ainda está de olho no mercado buscando algum bom alvo para troca, mas segundo Jovan Buha, do site The Athletic, um campeão da NBA pode pintar na equipe. Trate-se de Bruce Brown, atualmente no Toronto Raptors, mas que venceu o título de 2023 com o Denver Nuggets.

Se aproximando da trade deadline, diversos nomes são especulados como possíveis alvos de troca para o Lakers. Alguns desses jogadores são mais realistas do que outros. Embora a ideia de trocar por jogadores como Jimmy Butler, Bradley Beal ou De’Aaron Fox pareça improvável, é possível que o time de Los Angeles ainda acerte mais um reforço para a temporada.

No papel, Brown parece ser uma boa escolha. No entanto, ele passou a maior parte desta temporada lesionado, participando de apenas cinco jogos. Agora está saudável, mas não tem ido bem. Atualmente está com um aproveitamento de 11/29 nos arremessos de quadra, sendo apenas um aceto em seis tentativas do perímetro. Além disso, soma médias de 5.4 pontos, dois rebotes e 0.6 assistência por jogo.

É claro, porém, que o jogador pode melhorar conforme recupera sua forma física. Brown já provou o quanto pode ser impactante, em especial, na defesa. Durante a campanha de título do Nuggets em 2023 ele provou ser peça fundamental para um time campeão.

Na carreira, Brown tem médias de 8.9 pontos e 3.2 rebotes, com 33.6% do perímetro. O jogador foi disputado na offseason após vencer com o Nuggets e conseguiu um contrato lucrativo. O ala-armador de 28 anos está em um contrato expirante no valor de US$ 23 milhões. Los Angeles deve mirar mais alto no prazo final de trocas, mas, se todas as outras opções falharem, Brown pode ser uma alternativa.

Além do campeão de 2023, o Lakers também pode ir atrás de outros nomes para troca na NBA. Os já citados Butler, Beal e Fox são sonhos distantes, mas nomes como Jonas Valanciunas, Cam Johnson e Herb Jones são especulados. Esses trariam, respectivamente, defesa de garrafão, espaçamento na quadra, e defesa de perímetro.

