Camisa histórica de Kobe Bryant na NBA é vendida por preço incrível

Qual fã da NBA não deseja uma camisa usada por Kobe Bryant durante sua carreira? Para realizar essa vontade, um torcedor adquiriu o uniforme usado pelo ídolo nas sete primeiras partidas da pré-temporada e temporada de estreia pelo Los Angeles Lakers (1996-97). A peça foi leiloada por US$ 7 milhões em um evento da Sotheby’s, na última quinta-feira (24).

De acordo com a casa de leilões, a camisa de Bryant havia sido vendida anteriormente por US$ 115,242, em um evento realizado em 2012.

A venda recente do uniforme de Kobe Bryant representa um recorde de qualquer item colecionável do ídolo do Los Angeles Lakers. Antes, a mais cara era a camisa usada por ele na temporada 2007-08, quando ganhou o MVP da NBA. O preço foi US$ 5,849.700.

“Partidas de estreia são momentos únicos na carreira de um atleta,” afirmou Brahm Wachter, chefe da divisão de colecionáveis modernos da Sotheby’s. “Elas marcam o início de uma trajetória extraordinária. Então, para atletas icônicos como Kobe Bryant, esses marcos significam ainda mais, pois representam um momento singular que jamais acontecerá novamente”.

Com a camisa, Kobe Bryant fez seu primeiro jogo de fase regular pelo Lakers na NBA. Ainda como uma promessa, assim, ele teve apenas 6 minutos e 22 segundos vindo do banco. Zerou em pontos, pegou um rebote e deu um toco. O uniforme, desse modo, deu início a uma carreira vitoriosa, com cinco títulos, um MVP e diversas seleções ao All-Star Game.

A camisa de Bryant vendida por US$ 7 milhões agora é a quarta mais cara entre uniformes esportivos usados em jogos. Assim, está atrás apenas da camisa do “home run anunciado” de Babe Ruth (US$ 24 milhões), da camisa do “Último Arremesso” de Michael Jordan (US$ 10,1 milhões) e da camisa da “Mão de Deus” de Diego Maradona (US$ 9,3 milhões) usada na Copa do Mundo de 1986.

Diante da venda da peça de Bryant, a Sotheby’s, por fim, foi responsável pelo leilão das cinco vendas mais caras de camisas usadas em partidas da NBA. Desse modo, sendo a camisa do “Último Arremesso” de Jordan (US$ 10,1 milhões); a camisa de estreia de Bryant vendida nessa quinta-feira (US$ 7 milhões); a camisa da temporada de MVP de Bryant (US$ 5,8 milhões); uma camisa de Wilt Chamberlain usada nas Finais da NBA de 1972 (US$ 4,9 milhões), na primeira conquista do título pelo Lakers; e uma camisa usada por Jordan em 17 partidas do Chicago Bulls na temporada 1996-97, vendida por US$ 4,7 milhões em novembro.

