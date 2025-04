Camisa de Luka Doncic no Lakers é mais vendida na NBA

Luka Doncic é um sucesso comercial desde que chegou ao Los Angeles Lakers na NBA. Embora ainda não tenha nem uma temporada completa pelo time, o esloveno tem se tornado o rosto do time e ganhado a preferência dos fãs da Califórnia. Assim, a camisa 77 do astro terminou 2024/25 como a mais vendida na NBAStore.com.

A busca pelas camisas de Doncic é impulsionada por sua chegada ao Lakers. Após seis anos e meio no Dallas Mavericks, afinal, o esloveno foi envolvido em troca poucos dias antes da trade deadline. Já um astro reconhecido da NBA, assim, ele recebeu rápido apoio por parte dos torcedores de Los Angeles nos EUA e no mundo.

Doncic, desse modo, desbancou Stephen Curry na venda de camisas desta temporada na NBA. O astro do Golden State Warriors ficou na segunda posição dos produtos na NBA Store. O camisa 30, aliás, liderou o ranking em cinco das últimas quatro campanhas.

Publicidade

O top 3 ainda tem um outro astro do Lakers na NBA. Neste caso, LeBron James. Um dos nomes mais comerciais da história do basquete, o veterano perdeu espaço para o esloveno no time de Los Angeles. Inclusive, o craque liderou a lista em quatro dos últimos dez anos, sendo a última vez em 2022/23.

O astro do Lakers, Luka Doncic, portanto, se torna o primeiro jogador, além de LeBron e Curry, a liderar as vendas da NBA desde 2012/13. Na época, aliás, Carmelo Anthony ocupou o primeiro lugar, jogando pelo New York Knicks.

Leia mais!

Jogadores mais buscados

Embora Doncic lidera em camisas, ele não tem o mesmo apelo nas redes sociais da NBA. Em 2024/25, afinal, LeBron apareceu como o atleta de basquete mais buscado na internet, com mais de 3,23 bilhões de visualizações nos perfis da liga. Na sequência, vem Curry, com 2,56 bilhões, com o esloveno na sequência, com 1,82 bilhão.

Publicidade

Os candidatos ao MVP Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, por fim, aparecem no top-1o. O astro do Oklahoma City Thunder é o sétimo, com 1,06 bilhão de cliques, enquanto o sérvio do Denver Nuggets é o quinto, com 1,20 bilhões.

Ranking de Vendas de Regatas (NBAStore.com/EUA)

1) Luka Doncic

2) Stephen Curry

3) LeBron James

4) Jayson Tatum

5) Jalen Brunson

6) Victor Wembanyama

7) Anthony Edwards

8) Ja Morant

9) Shai Gilgeous-Alexander

10) Nikola Jokic

Publicidade

Ranking de Visualizações nas Redes Sociais

1) LeBron James – 3.28 bilhões

2) Stephen Curry – 2.56 bilhões

3) Luka Doncic – 1.82 bilhão

4) Victor Wembanyama – 1.47 bilhão

5) Nikola Jokic – 1.20 bilhão

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA