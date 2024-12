Calouro do Lakers detona jogadores do Grizzlies: “Desrespeito”

O calouro do Los Angeles Lakers, Dalton Knecht, não poupou críticas ao Memphis Grizzlies e seus jogadores. O jovem da franquia da Califórnia jogou na Universidade do Tennessee, antes de chegar à NBA como 17ª escolha do Draft. Após a primeira partida entre os times na temporada, o ala-armador detonou o comportamento dos rivais.

As equipes criaram alguma rivalidade desde que Los Angeles eliminou Memphis nos playoffs em 2022/23. E o jovem já parece inserido nessa rixa entre os times. Após a derrota para o Grizzlies, no começo de novembro, o arremessador deixou claro que o Lakers deveria levar as coisas para um “outro nível” no próximo duelo.

“Nós temos que voar na garganta deles. Acho que é simples assim. Memphis nos venceu e tentou nos envergonhar aqui hoje. Então, vamos nos preparar bem”, disparou.

Na ocasião, o calouro do Lakers só anotou três pontos e quatro rebotes em 26 minutos de partida e ainda deixou o jogo após um lance com Jake LaRavia no final e algumas provocações com jogadores do Grizzlies. Ele acertou apenas um dos sete chutes tentados. Vale lembrar que a partida também ficou marcado por provocações de Ja Morant e LeBron James.

Ambos voltaram a se enfrentar alguns dias depois, com vitória de Los Angeles dessa vez. O jogo foi na Califórnia, e Knecht teve grande desempenho, com 19 pontos e acertando todos os seus cinco arremessos de três. Em entrevista recente, o jogador admitiu que até agora esse foi o duelo em que mais esteve motivado para atuar em sua curta carreira na NBA.

“A realidade é que eles são muito desrespeitosos, todo mundo sabe disso. Então, esse foi um duelo em que estive muito motivado para jogar. Aliás, acho que não só eu. Depois de tudo que aconteceu no primeiro confronto, todo o elenco circulou esse confronto no calendário. Por fim, fizemos um grande jogo”, afirmou o camisa 4.

Vale lembrar que durante esses dois confrontos entre as equipes, Ja Morant chegou a dizer que não gosta do Los Angeles Lakers. Afinal, essa foi a equipe que eliminou Memphis em sua última ida a pós-temporada.

Se a rivalidade entre as equipes já é um pouco antiga, é justo dizer que Knecht é uma das grandes novidades da campanha do Lakers. Sem reforços no mercado, a equipe encontrou uma ajuda incrível no ala calouro, que tem sido titular na franquia atualmente.

Suas médias são de 11.6 pontos, 3.4 rebotes e 41% dos chutes de três pontos. Além disso, também soma 1.1 assistência por partida. É verdade que a fase de Los Angeles não é positiva, mas ao menos o jovem tem sido uma rara boa notícia, atacando uma necessidade da equipe, que é a falta de arremessadores.

Por fim, o próximo duelo entre Lakers e Grizzlies será só em março, já nas semanas finais da temporada regular de 2024/25.

