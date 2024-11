Taylor Jenkins quebra recorde e faz história como técnico do Grizzlies

Taylor Jenkins se tornou o técnico mais vitorioso na história do Memphis Grizzlies. Com o triunfo diante do Philadelphia 76ers, na quarta-feira (20), o treinador conquistou sua 215ª vitória pela franquia. Desse modo, ultrapassou Lionel Hollins, que comandou o time entre 2009 e 2013.

Após a vitória diante do Sixers, Taylor Jenkins comemorou o feito como técnico junto com os jogadores do Grizzlies. Em um discurso emocionante, ele reforçou a honra em alcançar o recorde pela franquia.

“É uma honra incrível estar entre grandes técnicos que vieram antes de mim”, celebrou Jenkins. “Sempre falo sobre a responsabilidade inacreditável de ser o técnico desta franquia. Então, é um privilégio e uma honra”, acrescentou.

Jenkins chegou ao Grizzlies em junho de 2019, como substituto de JB Bickerstaff. Antes, ele passou por funções em San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. Então, em seis temporadas com a franquia do Tennessee, ele alcançou os playoffs em três anos consecutivos. O melhor resultado aconteceu em 2021/22, quando o time caiu nas semifinais do Oeste.

O destaque do treinador, ainda assim, fica pela reconstrução do time. Afinal, após os anos de sucesso com Mike Conley, Marc Gasol e Zach Randolph, a franquia viveu temporadas ruins. Entretanto, a chegada do técnico permitiu o desenvolvimento rápido de um núcleo jovem e talentoso, liderado por Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Sob o comando de Jenkins, portanto, o Grizzlies é considerado um dos times mais promissores do Oeste. Com exceção da temporada passada, devido a lesões, a expectativa é de que a franquia consiga idas frequentes aos playoffs do Oeste. Graças a isso, além do recorde, Desmond Bane acredita que o técnico é o maior da história da equipe.

“O técnico Jenkins é o melhor da história do Memphis Grizzlies. Ele merece isso. É um cara humildade. Foi bom vê-lo aproveitar esse momento, porque ele é realmente muito humilde”, afirmou Bane, após marcar 21 pontos na vitória diante do 76ers.

Por fim, o momento de celebração não tirou o foco do Grizzlies. Após comemorar com seus jogadores, Jenkins voltou a concentração para a preparação do próximo jogo do time. No sábado (23), a equipe que ocupa a oitava posição no Oeste enfrenta o Chicago Bulls.

“Não se trata de mim, no fim das contas. É uma benção absoluta estar nesta posição, mas temos muito trabalho a fazer”, finalizou.

