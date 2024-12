Cade Cunningham e Victor Wembanyama são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (23) que Cade Cunningham e Victor Wembanyama foram eleitos os melhores jogadores da nona semana dessa temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O ala-armador do Detroit Pistons levou a honraria pela primeira vez na carreira, assim como o fenômeno do San Antonio Spurs.

Cunningham, para começar, comandou o Pistons a vitórias em dois dos três jogos que disputou. O jovem ala-armador registrou médias de 27,0 pontos, 5,3 rebotes e 12,7 assistências. Acertou, além disso, quase 41% dos seus arremessos de longa distância nesse intervalo. Ele quebrou o recorde da carreira depois de dar 18 assistências no triunfo contra o Miami Heat.

O atleta vive a melhor temporada da carreira, mas isso vai além da questão técnica e tática. “Cade assume os desafios nos dois lados da quadra, pois leva tudo com muita seriedade. Se você alguém ‘pegando leve’, por exemplo, é o primeiro a cobrá-lo para não envergonhar o time. Em síntese, ele faz tudo o que se espera de um verdadeiro líder”, exaltou o veterano Tim Hardaway Jr.

Wembanyama, por sua vez, conduziu o Spurs a resultados positivos nos dois duelos da semana. O astro francês anotou 36,0 pontos, 6,5 rebotes e 4,0 assistências por noite. Ele ainda converteu 52,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra, incluindo 11 tiros de longa distância. Além disso, somou 14 tocos nos dois jogos. Dez deles vieram em um raro duplo-duplo com arremessos bloqueados contra o Portland Trail Blazers.

O técnico Mitch Johnson apontou que foi uma semana ruim para os críticos do volume de arremessos de três pontos do pivô. “Os comentários negativos não me surpreendem porque é o senso comum. Às vezes, ele ainda não tem plena clareza sobre quando e como arremessar. Mas, com o passar do tempo, só vai melhorar nesse sentido”, garantiu o treinador interino.

Outras menções

Além de Cade Cunningham e Victor Wembanyama, outros 11 jogadores foram citados na votação da nona semana da temporada. A lista é pesada, pois oito atletas já foram eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Evan Mobley (Cavaliers), Pascal Siakam (Pacers), Jalen Brunson (Knicks) e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Nikola Jokic (Nuggets), Dillon Brooks (Rockets), Norman Powell, James Harden (Clippers), LeBron James (Lakers) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

