Cade Cunningham brilha, Pistons vence Knicks e empata série

Em um grande jogo de Cade Cunningham, o Detroit Pistons venceu o New York Knicks por 100 x 94 nesta segunda-feira (21), e empatou a série de playoffs. Enquanto o armador fez 33 pontos, Jalen Brunson anotou 37 pelo time de Nova Iorque, que encostou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota.

As equipes demoraram alguns minutos para calibrar a mão no primeiro quarto. Com pressão defensiva dos dois lados, os times cometeram alguns erros ofensivos no início. Aos poucos, contudo, Pistons e Knicks foram se acertando. Towns mostrou toda sua força conseguindo seis pontos contestados. Do outro lado, Cade Cunningham respondia para o time de Detroit.

O pivô foi descansar e o Knicks não se achou mais no primeiro quarto, anotando apenas dois pontos nos últimos quatro minutos do período. Assim, o Pistons aproveitou para abrir sete de vantagem para começar o jogo.

Quente na partida, o Pistons abriu dez de vantagem no segundo quarto. Então, Jalen Brunson foi ao resgate com duas bolas triplas consecutivas para o Knicks. Cunningham novamente tomou conta do jogo. Agressivo em direção a cesta, o armador fez nove pontos seguidos para Detroit, que chegou a abrir 13 de vantagem.

Mas, quando tudo indicava que o Pistons tomaria conta do jogo, Mikal Bridges entrou em ação. O ala converteu um fade-away da média distância. Na sequência, acertou do perímetro. Assim, o Knicks diminuiu a desvantagem e o jogo foi ao intervalo com o Pistons vencendo por 55 x 49.

Assim como no início do jogo, os times demoraram a engrenar na volta do intervalo. Aos poucos, com Cade Cunningham, o Pistons começou a dominar a batalha dos rebotes e abriu 15 pontos de frente sobre o Knicks. A fisicalidade de Detroit dificultou a vida para o Knicks, que fez apenas seis pontos nos primeiros oito minutos do terceiro quarto.

O bom momento deixou o Pistons um pouco displicente. O time cometeu erros ofensivos e permitiu que o Knicks voltasse ao jogo. Brunson fez seis pontos nos minutos finais, deixando a diferença em apenas oito pontos antes do quarto período.

Depois do apagão no quarto período do primeiro jogo, o Pistons voltou ligado para os 12 minutos finais da partida. Tobias Harris e Malik Beasley logo deixaram a diferença em 11 pontos para Detroit. O Knicks tentava responder com Brunson, mas o time visitante não deixava a vantagem cair.

Com seis minutos para o fim, Brunson esquentou. O armador fez quatro pontos consecutivos e diminuiu a vantagem do Pistons para seis pontos. O astro deu um susto no torcedor ao ir para os vestiários, mas voltou pouco depois para os quatro minutos finais. Depois de diversos erros dos dois lados, Brunson deixou o placar em 92 x 90 para o Pistons.

Inexperiente, o Pistons sentiu a aproximação e voltou a cometer erros ofensivos. Josh Hart empatou em 94 para cada lado mas, na sequência, Dennis Schroder acertou do perímetro e deu um respiro para o Pistons. O Knicks teve a chance de empatar, mas Bridges errou o arremesso. Coube a Jalen Duren converter os lances livres que deram números finais ao jogo.

(1) Detroit Pistons 100 x 94 New York Knicks (1)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 33 12 3 2 0 Dennis Schroder 20 2 3 0 0 Tobias Harris 15 13 1 1 0 Jalen Duren 12 13 2 1 3 Malik Beasley 9 1 1 0 0

Três pontos: 6-27; Schroder: 3-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 37 3 7 2 0 Mikal Bridges 19 5 0 3 0 Josh Hart 10 7 5 1 0 Karl-Anthony Towns 10 6 0 0 1 OG Anunoby 10 5 2 2 0

Três pontos: 10-35; Brunson: 4-12

