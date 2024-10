Buddy Hield brilha e Warriors bate Kings

O reforço Buddy Hield mostrou sua força no perímetro e liderou a vitória do Golden State Warriors diante do Sacramento Kings. Pela pré-temporada da NBA, a equipe de San Francisco venceu o adversário por 122 a 112, nesta quarta-feira (9). O ala-armador terminou o embate com 22 pontos, sendo seis de sete tentativas do perímetro. Durante o jogo, o brasileiro Gui Santos também entrou e marcou dois pontos e uma assistência.

Apesar do brilho de Buddy Hield, o embate começou com os titulares de Warriors e Kings. Então, Stephen Curry marcou 13 pontos em apenas 16 minutos em quadra. Por outro lado, Domantas Sabonis e DeMar DeRozan foram os destaques do Kings, com 11 e 15 pontos, respectivamente.

Os times titulares forçaram um início de partida disputado entre Warriors e Kings. O primeiro quarto, afinal, chegou à metade empatado em 16 a 16. Até então, o principal nome era Stephen Curry, que marcou oito dos pontos do time de San Francisco. A saída do armador e a entrada de De’Anthony Melton e Buddy Hield, ainda assim, mudaram o andamento do período. Assim, Golden State abriu uma ligeira vantagem e encerrou vencendo por 31 a 27.

O segundo quarto começou com os principais nomes em ambos os times. O Warriors, assim, continuou com o controle do placar e manteve a liderança por praticamente todo o período. Porém, uma bandeja de Keegan Murray igualou o marcador e mudou o ritmo do jogo. A partir daí, as equipes passaram a trocar lideranças e uma enterrada de Keon Ellis encerrou o tempo em 68 a 66 para o Kings.

Na volta dos vestiários, os treinadores decidiram poupar alguns de seus titulares. Desse modo, a segunda unidade de ambos entrou em ação. Uma mudança que permitiu a vantagem do Warriors, com uma boa atuação de Jonathan Kuminga, Melton e Hield. Desde os primeiros minutos do quarto, a equipe de San Francisco dominou e chegou a abrir 11 pontos a frente. No fim, o marcador encerrou em 100 a 91 para Golden State.

Por fim, no último quarto, Steve Kerr promoveu a entrada de Gui Santos. Durante o período, o brasileiro marcou dois pontos e uma assistência. O Warriors, portanto, seguiu na liderança durante todo o período final e venceu o embate por 122 a 112.

A vitória do Warriors diante do Kings mostrou que os reservas, em especial Buddy Hield e Melton, podem contribuir em 2024/25. A segunda unidade, afinal, foi um ponto fraco nos últimos anos. Sacramento, enquanto isso, estreou na pré-temporada da NBA e volta a enfrentar Golden State daqui dois dias, mas, desta vez, fora de casa.

(2-0) Golden State Warriors 122 x 112 Sacramento Kings (0-1)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 22 3 1 0 0 De’Anthony Melton 16 5 3 0 0 Jonathan Kuminga 16 2 1 0 0 Stephen Curry 13 0 1 1 0 Draymond Green 10 2 5 0 0

Três pontos: 28-52; Hield: 6-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 15 0 1 0 1 Malik Monk 13 1 0 0 0 Domantas Sabonis 11 8 4 0 0 De’Aaron Fox 11 3 1 1 0 Alex Len 10 9 5 1 0

Três pontos: 7-27; Mason Jones: 2-4

Outros jogos

Washington Wizards 94 x 117 New York Knicks

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Corey Kispert 14 1 2 0 0 Kyshawn George 14 4 1 1 3 Alex Sarr 12 9 3 0 3 Jordan Poole 10 2 4 0 1 Patrick Baldwin Jr. 8 1 0 0 0

Três pontos: 12-37; Kispert: 2-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 25 12 2 1 2 Jalen Brunson 23 3 3 1 0 Mikal Bridges 16 5 0 3 0 Tyler Kolek 15 2 5 2 0 Cam Payne 14 2 4 1 0

Três pontos: 10-39; Payne: 4-6

Orlando Magic 97 x 107 San Antonio Spurs

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jett Howard 19 0 3 2 0 Anthony Black 11 6 1 0 0 Jarrett Culver 9 3 0 0 0 Tristan da Silva 8 1 1 0 0 Franz Wagner 8 3 2 1 0

Três pontos: 12-38; Howard: 3-7

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 17 2 4 2 0 Julian Champagnie 12 4 2 1 0 Jeremy Sochan 12 3 2 1 1 Victor Wembanyama 11 9 4 0 3 Malaki Branham 11 0 1 1 1

Três pontos: 14-44; Champagnie: 3-6

Houston Rockets 122 x 113 Oklahoma City Thunder

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 17 9 2 2 0 Dillon Brooks 15 2 1 0 0 Jalen Green 12 2 2 0 0 Reed Sheppard 11 4 2 1 0 Cam Whitmore 9 3 4 0 0

Três pontos: 13-42; Brooks: 3-5

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 15 3 0 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 15 2 6 0 1 Aaron Wiggins 13 3 1 2 0 Chet Holmgren 10 6 3 0 0 Ajay Mitchell 8 4 3 2 0

Três pontos: 15-51; Williams: 3-6

