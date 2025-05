“Bucks não troca Giannis Antetokounmpo por vontade própria”, crava jornalista

Os rumores de troca em torno de Giannis Antetokounmpo vão ditar mais uma offseason no Milwaukee Bucks. A terceira eliminação seguida da franquia na primeira rodada dos playoffs aumentou as especulações sobre a possível saída do craque. Os times da liga, por enquanto, só monitoram a situação à espera de informações. Segundo o jornalista Marc Stein, da plataforma Substack, a impressão geral é de um fim de história.

“Eu não acho que Giannis em pessoa queira procurar a organização para pedir ou exigir uma troca. Mas, ao mesmo tempo, não há muito caminho para Milwaukee reconstruir um elenco campeão em torno dele. Só Damian [Lillard] carrega salário de quase US$60 milhões e não deve jogar tão cedo. Além disso, o time não tem controle de nenhuma das suas escolhas de draft até 2031”, detalhou o repórter.

Mas será que o Bucks tem intenção de trocar Antetokounmpo? Essa é a grande questão. Não há dúvidas de que, a princípio, o craque grego vai gerar enorme interesse no mercado. No entanto, o time nunca indicou real interesse em negociá-lo. Stein não aposta que isso vá mudar e, como resultado, a iniciativa precisa partir do outro lado da história.

“Existe muito burburinho sobre a situação de Giannis nos bastidores. Sempre ouço, por exemplo, como ele é importante para o time do ponto de vista financeiro. Ele é quem ‘vende’ Milwaukee. Por isso, essa organização não vai trocá-lo por vontade própria. A tendência é que o atleta tenha que dar o primeiro passo nesse processo”, projetou o veterano jornalista.

Sem opção?

Para vários analistas, a troca de Giannis Antetokounmpo já deixou de ser opção e virou uma necessidade no Bucks. A franquia não teria alternativas, pois não possui ativos ou flexibilidade para investir em reforços. Ou seja, está engessado com um grupo que não fica mais jovem e não passa da primeira rodada dos playoffs. Stein entende essa visão e, mesmo assim, não vê como uma perspectiva realista.

“Os rivais só aguardam os agentes de Giannis avisarem Milwaukee que chegou a hora de seguir em frente. Você pode argumentar, aliás, que é a decisão que a equipe já deveria ter tomado. Fazer um ‘leilão’, conseguir a maior quantidade de ativos possível e, assim, recomeçar em uma condição melhor. Mas eu não creio que seja o que a organização quer”, ponderou o profissional.

A situação de Antetokounmpo no Bucks está aberta a especulações e deve seguir assim por mais algum tempo. Então, vão ser tempos de incerteza em Milwaukee. E a certeza única é que todos estão de olho no que vai acontecer. “Nós precisamos ver, agora, qual é a posição de Giannis. Mas, enquanto não houver algo mais concreto, esse vai ser o assunto que todos vão discutir”, garantiu Stein.

Nome quente

Antetokounmpo não é o único astro que está no olho do furacão dos rumores de troca. Mas não é todos os dias que um finalista para MVP da liga, que venceu o prêmio duas vezes antes, pode ficar disponível. Muitos dirigentes comentam que esperam bastante movimentação de jogadores durante a offseason. Stein, no entanto, garante: não há nome que mobilize mais interesse do que o ídolo do Bucks.

“Os times da liga estão de olho em outros astros que podem estar disponíveis. Há Kevin Durant e Zion Williamson, por exemplo. Mas ninguém provoca mais curiosidade do que Giannis no mercado. Todos querem entender se Milwaukee vai ouvir propostas. Por isso, aposto que esse assunto vai longe”, concluiu o jornalista.

