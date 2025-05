Eliminado, Giannis Antetokounmpo rejeita discutir futuro no Bucks

O futuro de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks é o grande assunto da NBA fora das quadras. A franquia foi eliminada (mais uma vez) na primeira rodada dos playoffs e, como resultado, os rumores em torno da saída do craque voltaram a aumentar. Chegou a hora de uma mudança de ares para voltar a competir em alto nível? O ala, a princípio, negou-se a discutir esse assunto depois da derrota definitiva da temporada do time.

“Eu não vou fazer isso. Não entrarei nesse tipo de discussão porque, não importa o que diga, sei como vocês vão repercutir. Não sei o que poderia dizer sobre o meu futuro no momento, cara. Afinal, tudo em que consigo pensar é que queria ainda estar jogando e competindo. Gostaria de voltar para o ginásio amanhã e treinar, mas não é assim que funciona”, lamentou o duas vezes MVP da liga.

A irritação de Antetokounmpo se justifica porque não foi uma mera eliminação do Bucks. O time levou a quinta partida contra o Indiana Pacers para a prorrogação e vencia por sete pontos a 40 segundos do fim. Mas, após uma sucessão de erros, tomou oito pontos sem resposta e sofreu uma derrota traumática. Ou seja, tomou uma virada histórica no jogo mais importante de sua temporada.

“Esse não é um bom sentimento, antes de tudo. Eu tenho que me olhar no espelho para, assim, ser um jogador melhor. Nós trabalhamos duro nessa temporada enquanto time, coletivo. Tivemos uma postura íntegra e jogamos da forma certa. Então, não conseguir vencer dói. Mas você não pode parar. É preciso dar sequência ao trabalho”, refletiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Giannis Antetokounmpo, no entanto, não foi o responsável pelo Bucks não ter futuro nos playoffs desse ano. Como sempre, ele teve desempenhos dignos de um finalista de MVP da temporada. Ele tornou-se o primeiro atleta da história com médias de 32 pontos, 14 rebotes e seis assistências nos primeiros cinco jogos de uma pós-temporada. O grego crê que está se aproximando de jogar o basquete que sempre quis.

“Eu sempre achei que essa seria a minha última versão na carreira. Um jogador capaz de criar jogadas, organizar o time e, assim, ser um point forward real. Já mostrei que posso ser isso. Mas, quando atuo ao lado de um armador, ‘cedo’ esse papel e assumo outra função. Eu acho que essa é uma virtude de alguns dos melhores jogadores da história, como LeBron James”, contou o astro grego.

É provável que, com a ausência de Damian Lillard em longo prazo, Antetokounmpo siga atuando dessa forma em boa parte da campanha que vem. “Vários jogadores atuais são capazes de conduzir a bola, passar, criar para os colegas e fazer todos melhores. Se eu tiver a chance de fazer isso na próxima temporada, iria adorar. Porque realmente creio que posso ajudar o time jogando dessa forma”, completou.

Por Dame

A eliminação do Bucks também passou muito pela já citada ausência de Lillard. O astro sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e corre risco de não atuar até na próxima temporada. Esse problema aconteceu depois de recuperar-se em tempo recorde de um quadro de coágulo sanguíneo. Antetokounmpo revelou a vitória nessa terça-feira como uma homenagem para o armador.

“Eu sinto que devíamos essa vitória a Damian. Ele voltou antes do que todos esperavam para ajudar o time e, como resultado, sacrificou o seu corpo. Por isso, o mínimo que eu sentia que precisávamos fazer era vencer essa partida. Alongar a série em seu nome. É óbvio que perder me machuca. Mas fico mais triste pela derrota porque decepcionamos Damian”, desabafou o – por enquanto – líder do Bucks.

