Ex-jogador sugere Giannis Antetokounmpo ao lado de Luka Doncic

Carlos Boozer, ex-jogador que fez fama na NBA pelo Utah Jazz e Chicago Bulls, vê o Milwaukee Bucks em situação terrível nos próximos anos. Pensando nisso, ele acredita que Giannis Antetokounmpo deveria deixar o time e se juntar a Luka Doncic no Los Angeles Lakers. De acordo com Boozer, no programa Get Up, da ESPN, o ideal seria o grego deixar Milwaukee.

“Se Giannis (Antetokounmpo) disser que não quer mais voltar para Milwaukee, claro que depende apenas dele se quer ficar ou não, mas ele poderia revitalizar os fãs de Miami (Heat). O time possui bons jogadores, mas não tem ‘o cara’, que é algo que estávamos falando sobre o Houston Rockets. Mas o que é interessante, para mim, é que se ele quiser mesmo vencer, que tal jogar com Luka? Talvez, indo para o Los Angeles Lakers. Claro, se ele quiser vencer”, disse Boozer.

Na noite desta terça-feira (29), o Bucks de Antetokounmpo encara o Indiana Pacers, enquanto o Lakers de Doncic pega o Minnesota Timberwolves amanhã.. Em caso de derrotas, os dois times caem nos playoffs da NBA por 4 a 1 em suas séries.

Nos dois casos, a situação é muito difícil. Apesar de o Lakers jogar em casa, vale lembrar que o Timberwolves já venceu em Los Angeles na série. Por outro lado, o Bucks não terá Damian Lillard por um longo período. Afinal, o armador sofreu grave lesão no terceiro jogo e não tem previsão de volta às quadras. Assim, Giannis Antetokounmpo tenta arrancar uma vitória longe de seus domínios para deixar Milwaukee vivo nos mata-matas.

Mas a grande questão que Boozer aponta é que LeBron James não deve seguir por muito tempo na NBA. Aos 40 anos, o astro disse que não sabe quando vai se aposentar, mas não deve durar muito tempo. E ainda tem o fato de que James pode deixar seu contrato ao fim da atual campanha. Caso isso aconteça, seria possível o time se reforçar com Giannis Antetokounmpo ao lado de Luka Doncic já para 2025/26.

Embora não seja sequer uma especulação, o futuro de Giannis Antetokounmpo no Bucks depende muito de uma vitória nesta terça-feira. Afinal, caso Milwaukee seja eliminado, será a terceira queda consecutiva na primeira rodada dos playoffs. Ou seja, os rumores de que ele vai pedir troca já começaram antes mesmo de uma eventual saída precoce nos mata-matas.

Há poucos dias, antes da lesão de Lillard, Giannis Antetokounmpo falou com jornalistas gregos sobre pedir troca. Ele disse que não pensa em deixar o Bucks e só sai de lá caso o time queira isso.

No entanto, a aposta em geral é que ele não queira ficar em um time sem reforços. Afinal, Lillard pode perder cerca de um ano. E, mesmo assim, quando retornar às quadras, aos 35 anos, supostamente não teria o mesmo ritmo. Ou seja, imaginando que a temporada 2025/26 não seja de luta por título, ficaria apenas para 2026/27, quando o armador tem opção de seguir no contrato. Mas mais do que isso, Giannis Antetokounmpo pode deixar seu acordo após aquela campanha. De graça.

