Voto em Giannis Antetokounmpo surpreende em prêmio da NBA

Giannis Antetokounmpo foi uma das surpresas na votação para o prêmio de melhor defensor do ano da NBA. Mesmo sem apresentar o desempenho de outros anos, o astro do Milwaukee Bucks recebeu um voto isolado de primeiro lugar. A eleição contou com a participação de 100 jornalistas. Nesta temporada, o ala-pivô Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira.

Defensor do ano em 2020, e nome constante nos times ideais de defesa, Giannis não conseguiu repetir o impacto defensivo desta vez. Em 2024/25, Giannis registrou o segundo pior rating defensivo da sua carreira. Foram 111,7 pontos cedidos a cada 100 posses.

O Bucks, por sua vez, terminou apenas com a 12ª melhor defesa da NBA em eficiência. Diante desse contexto, o voto em Antetokounmpo parece mais uma homenagem à sua história e reputação do que ao desempenho em quadra ao longo da campanha. Ou seja, quem votou no grego parece ter visto outra temporada.

Publicidade

Portanto, embora não tenha o nível de excelência defensiva dos anos anteriores, o grego ainda recebeu um voto como o melhor da liga nesse lado da quadra. O prêmio que Giannis Antetokounmpo conquistou em 2020 é um reflexo de sua importância histórica na NBA. Ou seja, reforçou o seu legado como um dos grandes defensores da história.

Leia mais!

O prêmio de melhor defensor do ano costuma apresentar uma disputa apertada. Mas, quando conquistou a honraria, o astro grego foi soberano. Na época, ele recebeu 75 dos 100 votos possíveis de primeiro lugar. O segundo, Anthony Davis, foi lembrado por apenas 14 jornalistas votantes.

Publicidade

Já neste ano, os votos foram mais divididos. Mobley, por exemplo, alcançou 35 dos 100 votos para primeiro lugar. Assim, o ala-pivô somou 285 pontos.

Enquanto isso, Dyson Daniels ficou em segundo, com 197 pontos (25 votos para primeiro lugar). Fechando o pódio, Draymond Green apareceu em terceiro, com 154 (15).

Além deles, Lu Dort (11), Amen Thompson (9), Ivica Zubac (4) e Giannis Antetokounmpo (1) também receberam votos para primeiro lugar no prêmio de defensor do ano na NBA. Por fim, vale dizer que cinco pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, três pontos ao segundo e um ao de terceiro.

Publicidade

Votação para o prêmio de defensor do ano na NBA

1- Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 35 votos de primeiro lugar, 30 de segundo e 20 de terceiro – 285 pontos

2- Dyson Daniels (Atlanta Hawks): 25 votos de primeiro lugar, 17 de segundo e 21 de terceiro – 197 pontos

3- Draymond Green (Golden State Warriors): 15 votos de primeiro lugar, 20 de segundo e 19 de terceiro – 154 pontos

4- Lu Dort (Oklahoma City Thunder): 11 votos de primeiro lugar, 12 de segundo e 18 de terceiro – 109 pontos

5- Amen Thompson (Houston Rockets): 9 votos de primeiro lugar, 12 de segundo e 12 de terceiro – 93 pontos

6- Ivica Zubac (Los Angeles Clippers): 4 votos de primeiro lugar, 4 de segundo e 2 de terceiro – 34 pontos

7- Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies): 1 voto de segundo lugar e 6 de terceiro – 9 pontos

8- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 1 voto de primeiro lugar – 5 pontos

9- Toumani Camara (Portland Trail Blazers): 1 voto de segundo lugar e 1 voto de terceiro – 4 pontos

10- Bam Adebayo (Miami Heat), Derrick White (Boston Celtics) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 1 voto de segundo lugar cada – 3 pontos

13- Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 1 voto de terceiro lugar – 1 ponto

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA