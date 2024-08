Bruno Caboclo em busca da NBA e mais (ep 379)

Não aconteceu muita coisa no basquete nesta semana, mas trouxemos o pouco que aconteceu para vocês. Teve Bruno Caboclo em busca de vaga na NBA, Flamengo marcando amistosos na Espanha, torneio de trios do NBB e muito mais.

No cenário nacional, Flamengo fechou amistosos de pré-temporada com clubes espanhóis, enquanto o Vasco vai para o sul fazer os seus amistosos. Será que teremos o Cariocão com 5 ou 6 times este ano?

No paulista masculino, alguns jogos agitaram a semana, destaques para os bons jogos de Corinthians contra São Paulo e Pinheiros e Bauru. Tivemos também a terceira vitória do Osasco em bom jogo e uma partida muito abaixo entre São Paulo e Franca.

Além disso, tivemos a primeira etapa do 3 x 3 organizado pelo NBB. Muito legal e com vitória do São José em cima do Paulistano na final. E também as semis da LDB foram definidas.

No Feminino tivemos poucos jogos, mas a seleção brasileira já esta pronta para embarcar pro Sulamericano de basquete. O torneio que vai acontecer no Chile, dará três vagas para o AmericupW. A importância do torneio é gigante, pois o AmericupW premiará até seis equipes com vagas pro Pré-Mundial. A equipe se apresentou mal no qualificatório anterior, mas teve tempo para treinar e se preparar para a Sulamericana. E fique esperto que terá transmissão no YouTube e começa já neste final de semana.

Na Euro temos movimentações de alguns times, e a entrada do Paris Basket, do nosso Tiago Splitter, para a competição. E claro, a novela Bruno Caboclo em busca da NBA continuando. Com uma proposta milionária do Hapoel Tel Aviv, Caboclo foi fazer uma última série de treinos no Golden State Warriors como última cartada de retorno a NBA. O que será que vai acontecer? Será que ele consegue uma vaga para jogar a NBA ainda, ou o destino será jogar em Tel Aviv e participar do torneio da FIBA na Europa?

Na NBA, comentamos algumas falas que desceram muito errado, série nova da Netflix e a procura por parceiros para as novas franquias. Venha com a gente que trouxemos tudo mastigadinho para vocês.

