“LeBron James está decidido a ser dono de time da NBA”, revela amigo

LeBron James já tem seu plano pós-aposentadoria da NBA: ser dono de um time. Em entrevista à ESPN, seu amigo de infância Maverick Carter fez a revelação e confirmou o desejo do craque do Los Angeles Lakers. O astro tem mais dois anos de contrato na liga. Portanto, o plano deve acontecer somente após a temporada 2026/27.

“Eu acho que LeBron está totalmente decidido a ser dono de um time da NBA. No entanto, ele ainda está jogando e eu não faço ideia de por quanto tempo ele vai continuar. Eu teria pensado que ele já teria parado há alguns anos, mas ele está aí, agora com a barba grisalha. Ainda deixando os jovens saberem que o vovô está por aí, ainda jogando”, comentou.

O plano de LeBron James em ser dono de um time da NBA é antigo. Desde o ano passado, por exemplo, ele sinaliza a vontade de adquirir a franquia de expansão em Las Vegas. A abertura da nova equipe, entretanto, ainda não tem prazo. Enquanto isso, a briga comercial pelo time no estado de Nevada deve ser intensa.

De acordo com a revista Fortune Magazine, o craque que disputou os Jogos Olímpicos com a seleção dos EUA já se prepara para fazer uma grande proposta pela nova franquia. No entanto, a publicação explica que não será tarefa fácil para LeBron.

“Não há dúvidas de que estamos vendo uma disputa importante. Provavelmente, a mais importante no âmbito dos esportes nos últimos tempos. A guerra de ofertas que um novo time da NBA em Las Vegas deve gerar pode ser o acordo esportivo mais caro e competitivo da história dos EUA, e LeBron James está se preparando para isso”, cravou o jornalista Randall Williams.

Segundo Williams, a marca de energéticos Red Bull, dona de várias equipes de futebol e também da famosa equipe de Fórmula 1, deve ser a grande adversária de James.

“A lista de principais candidatos tem LeBron James e seus apoiadores e, do mesmo modo, a marca Red Bull. Especula-se que o preço total da operação pode estar avaliado em mais de US$7 bilhões. Esse valor, aliás, inclui já os gastos da construção de uma nova arena para a nova franquia. A estimativa é feita por dois consultores esportivos que já participaram do processo de venda de times da NBA”, concluiu.

Dono do Celtics

Se o plano em Las Vegas não se concretizar, o astro do Lakers pode ser um dos donos do rival Boston Celtics. A franquia 18 vezes campeã foi anunciada à venda logo após a conquista do título da NBA. O veterano já faz parte do grupo de acionistas de duas empresas que dividem a propriedade do time de baseball, Boston Red Sox. De acordo com o jornal The New York Post, a Fenway Sports Group e o RedBird Capital, estão considerando fazer parte do leilão pela compra do Celtics.

Esse grupo de empresas, aliás, é o mesmo que pretende fazer parceria para comprar uma nova franquia da NBA em Las Vegas. Isso, caso a expansão aconteça após a aposentadoria do jogador do Lakers. LeBron já declarou que adoraria fazer parte do projeto de uma nova franquia na cidade. Vegas é uma das favoritas a receber um novo time, ao lado de Seattle.

O grande ponto agora é sobre como LeBron poderia ser um dos donos do Celtics. Entretanto, as vendas na NBA são geralmente feitas aos poucos, em transição. Até 2028, a franquia não terá mais de 49% de suas ações sendo vendidas, o que então provavelmente facilitaria o caminho para James fazer parte do grupo de proprietários.

