Bruce Brown nega falta de interesse no Toronto Raptors: “Joguei com uma perna só”

Bruce Brown chegou ao Toronto Raptors na metade da última temporada. No entanto, o ala não caiu nas graças da torcida e sofreu críticas com relação à sua vontade e empenho. Então, o jogador esclareceu que atuou no sacrifício pela equipe e, por isso, não conseguiu bons desempenhos pela equipe.

“Não sei se vocês perceberam, mas no ano passado eu não parecia muito engajado ou com a energia que tinha em outros times porque estava jogando com uma perna só. Quero esclarecer isso. Afinal, sei que muitos torcedores acharam que não joguei com muita vontade e que eu não queria estar aqui. Mas eu quero estar aqui e jogar com esses caras. É um grupo incrível, com ótimos técnicos. Então, foi difícil para mim na parte mental, eu não conseguia me mover como queria e defender como queria.”, comentou o jogador após um treino do Raptors.

Bruce Brown também explicou o motivo de preferir atuar mesmo não estando na sua melhor forma física. De acordo com o atleta, a motivação foi a fase difícil do Toronto Raptors na NBA. Na ocasião, muitos jogadores estavam fora por conta de lesões.

“Eu estava com uma perna só. Dava para ver. No primeiro tempo eu estava bem, mas quando começava o segundo tempo, o joelho ficava muito rígido. Eu não conseguia correr, não conseguia me mover. Mas tínhamos tantos desfalques que não faz parte de quem eu sou [ficar de fora]. Se posso entrar em quadra e jogar, eu jogo. Foi difícil, claro. Isso porque nem sempre eu performei como deveria, mas se eu puder contribuir, nem que seja um pouco, por que não?”, completou.

Aos 28 anos, Brown ainda não estreou na atual temporada. Entretanto, o jogador afirmou que está ansioso para voltar ao time.

“Estou pronto para jogar. Mal posso esperar. Todos aqui me ajudaram, especialmente com a opção do contrato. Quero estar de volta com o time, técnico e todos que me abraçaram assim que cheguei. Eles sabiam pelo que eu estava passando no ano passado”, revelou.

Por fim, o técnico do Toronto Raptors, Darko Rajakovic, também comentou sobre o retorno de Bruce Brown e aproveitou para elogiar o jogador.

“Sou um grande fã do Bruce e do seu QI ofensivo e sua capacidade de interromper no lado defensivo. Acho que ele tem muito a oferecer para a equipe quando estiver 100% saudável. Antes, ele estava muito longe do seu melhor. Nós sabemos disso e estamos esperançosos de ver um Bruce muito melhor este ano”.

