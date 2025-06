Brook Lopez deverá deixar Bucks nesta offseason da NBA

O pivô Brook Lopez deverá deixar o Milwaukee Bucks nesta offseason da NBA, de acordo com Matt Moore, do portal Hardwood Paroxysm. O veterano, aliás, é agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da liga.

Segundo o jornalista, a franquia vai privilegiar um acerto com o ala-armador Kevin Porter, também agente livre. Assim, a parceria entre Bucks e Lopez tem tudo para se encerrar nas próximas semanas. Moore revela ainda que o time de Milwaukee deverá passar por grandes mudanças.

“Não espero que o elenco fique como está agora. É provável que o Bucks mantenha Kevin Porter. Além disso, quase todos com quem conversei acreditam que Brook Lopez não volta. O pivô, inclusive, pode ser um dos maiores nomes no mercado da NBA. Certamente, ele está no fim da carreira, mas, assim como Al Horford, é um profissional completo e um vencedor que se adapta facilmente à cultura da equipe. Ainda assim, Brook faz a diferença na defesa noite após noite”, afirmou Moore.

Campeão da NBA em 2021, Brook Lopez chegou ao Bucks em 2018. Antes, ele defendeu Brooklyn Nets (2008-2017) e Los Angeles Lakers (2017-18). Mas, em Milwaukee, o pivô se tornou um ótimo espaçador de quadra, com seus arremessos do perímetro. Em 2024/25, por exemplo, o veterano alcançou médias de 13 pontos, cinco rebotes, 1,9 toco, além de um aproveitamento de 37,3% nas bolas de três.

Golden State Warriors e Lakers são algumas das equipes que se interessam por Lopez, segundo Bobby Marks, da ESPN. Afinal, as franquias californianas vão tentar a contratação de um pivô confiável nesta offseason. Aos 37 anos, Brook ainda é capaz de produzir como titular na NBA. Além da liderança no vestiário, ele agrega defesa e bola de três.

Em 2025/26, o Bucks terá uma temporada desafiadora. Damian Lillard será desfalque por um longo período. No fim de abril, o armador rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. O prazo estimado para recuperação, aliás, é de até um ano.

Já o futuro de Giannis Antetokounmpo ainda é incerto. Pelo terceiro ano consecutivo, o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs. Assim, por conta de mais um fracasso, diversos veículos de comunicação dos EUA especulam um pedido de troca do jogador à direção da franquia. O grego, aliás, tem contrato válido até 2028. Nas próximas três campanhas, ele vai receber US$175,4 milhões em salários.

Mas, de acordo com Moore, o cenário, hoje, é de uma permanência de Giannis em Milwaukee. Segundo o jornalista, a direção da franquia já planeja a reconstrução em torno do astro. No entanto, para aliviar as finanças, a saída de Brook Lopez é quase uma certeza. A princípio, o Bucks classifica a próxima campanha como “ano sabático”. Portanto, sem grandes pretensões e investimentos.

