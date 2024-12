Bronny James tem melhor jogo da carreira na G League

Após retornar de lesão, Bronny James teve sua melhor atuação em um jogo da G League pelo South Bay Lakers. No sábado (7), diante do San Diego Clippers, o armador marcou a maior pontuação de sua carreira na Liga de Desenvolvimento, com 16 pontos. Além disso, ele registrou quatro rebotes, duas assistências e um toco, para liderar o triunfo por 119 a 111.

Em 22 minutos, o filho de LeBron James acertou seis de 15 arremessos. Além disso, ele mostrou agressividade com a bola e aproveitou transições rápidas para pontuar. Desse modo, a atuação de Bronny James no jogo garantiu ao Lakers a quarta vitória em dez partidas na G League.

Bronny vinha de lesão no calcanhar esquerdo. Até então, sua última partida havia sido no dia 17 de novembro, na vitória diante do Stockton Kings. Antes disso, ele havia passado por mais uma semana adicional de recuperação, no que a mídia chegou a apontar como um “privilégio” por ser filho de LeBron.

Na G League, o armador tem médias de 8.7 pontos, três rebotes, 2.7 assistências, um roubo e um toco. No entanto, o aproveitamento nos arremessos é lamentável. Afinal, ele acertou 29.4% das tentativas em três partidas.

Bronny, além disso, atuou pelo Los Angeles Lakers na NBA. Desse modo, ele se tornou, ao lado do seu pai, a primeira dupla de pai e filho a jogar junto em um jogo oficial da NBA. No dia 30 de outubro, diante do Cleveland Cavaliers, ele marcou seus primeiros pontos como jogador profissional.

Os jogos iniciais, na época, causaram polêmica. Afinal, será que Bronny teve as oportunidades por seu talento? Ou somente por ser filho de LeBron? Desse modo, Stephen A. Smith, da ESPN, afirmou que o armador deveria aproveitar as chances na G League, para trilhar seu próprio caminho. Algo que ele fez no confronto anterior.

“Em algum momento, você, como Bronny, precisa dizer: ‘eu não quero mais isso. Pai, eu agradeço. Eu te amo e foi incrível que você fez isso. Mas agora eu preciso ganhar o meu espaço. Eu preciso estar na G League. Preciso mostrar a eles que sou digno de estar aqui, porque você não pode estar sempre aqui para me proteger’”, disse Smith.

LeBron, da mesma forma, aprova o “rebaixamento” para a Liga de Desenvolvimento. De acordo com ele, a oportunidade no South Bay Lakers oferece a chance dele melhorar ainda mais.

“O importante é continuar sendo melhor a cada dia. É o que nós também estamos tentando fazer. Nós somos uma equipe .Então, nós vamos lhe dar responsabilidades e ele também nos dará. É assim que crescemos. Não acho que exista problema em jogar em South Bay. A franquia de lá é um reflexo de nós”, disse.

