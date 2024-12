Bronny James rende valor impressionante para Lakers

É verdade que a escolha de Bronny James pelo Los Angeles Lakers no Draft não gerou o valor esperado nas quadras, mas o jogador tem sido lucrativo para a equipe. Segundo o jornal Marca, o filho de LeBron James já teve mais de 500 mil camisas vendidas, gerando algo em torno de US$50 milhões para a equipe.

“Bronny já quebrou recordes da NBA com as vendas de sua camisa de novato”, diz o jornal. “Mais de 500 mil camisas foram vendidas a cerca de 100 dólares, gerando mais de 50 milhões de dólares em receita para os Lakers. Isso supera até mesmo as vendas de camisas de novato de seu pai, LeBron James”.

Considerando o hype que havia ao redor de LeBron em seu ano de calouro, em 2003, os números se tornam impressionantes. Na Summer League, por exemplo, a camisa de estreia de Bronny foi leiloada por US$38.4 mil dólares. A de Zaccharie Risacher, escolha número 1, foi valeu US$3.3 mil dólares.

Considerando que o contrato de Bronny James com o Lakers tem o valor de US7.9 milhões de dólares por quatro anos, é seguro dizer que o jogador “já se pagou”. Ao menos nos números, é claro. Afinal, em quadra sua performance não foi satisfatória e ele foi movido para o afiliado do Lakers na G League.

Na liga de desenvolvimento, o camisa 9 tem médias de 14.4 pontos, 2.4 assistências e 2.8 rebotes por jogo. Seu aproveitamento de quadra, de apenas 37.7, e o de três pontos, 20%, mostram que ainda há um longo caminho para Bronny, entretanto.

Assim, o jogador busca se consolidar South Bay Lakers para depois pensar em ter minutos na NBA. Na G League, ele vem de duas ótimas atuações. A última, com 30 pontos. É verdade que Bronny até fica no banco do Lakers em alguns jogos, mas é difícil vê-lo entrar em quadra. Além disso, a equipe está em má fase atualmente. Então, pode não ser o momento de testar um jogador tão rodeado de controvérsias.

Dessa forma, o Lakers segue tentando se fortalecer na NBA. A equipe tem atualmente 13 vitórias e 12 derrotas, e está fora da zona de classificação para os playins. Espera-se que a franquia seja bastante ativa no mercado de trocas e isso pode fortalecer o time no início do ano que vem.

